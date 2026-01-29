Какие цели в Иране готовится ударить Трамп и что ответили в Тегеране на "ядерную сделку"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готовится атаковать Иран, при этом не упоминает о наказании за убийство протестующих, а говорит о "ядерной сделке", написало CNN. Возможна ли новая война на Ближнем Востоке и почему США активизировались через семь месяцев после предыдущих ударов по ядерным объектам Ирана?

Иран может попасть под очередной удар США, поскольку вновь отверг соглашение об ограничении разработки ядерного оружия, говорится в статье западного медиа. При этом Тегеран предупредил, что в случае атаки ударит не по американцам, а по Израилю.

Западное медиа обратило внимание на "быстрое переориентирование" США, которые неделю назад говорили о помощи протестующим, а теперь вспоминают о ядерной сделке, которую еще летом отверг лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Дополнительные условия Вашингтона — ограничение дальности баллистических ракет, которыми Иран угрожает Израилю. Между тем источники CNN рассказали, что возможными целями американских военных станут лидеры и руководители службы безопасности Ирана, ядерные объекты, правительственные учреждения. Отмечается, что атака состоится через семь месяцев после операции "Полуночный молот", когда бомбили центры обогащения урана и развития ядерных технологий — Fordow, Natanz, Isfahan.

Відео дня

В статье напомнили, что в понедельник 26 января в Индийское море вошел авианосец "Авраам Линкольн", который в сопровождении четырех военных кораблей приближается к Ирану. Вместе с тем, как сообщили анонимные собеседники журналистов, между Тегераном и Вашингтоном состоялся тайный обмен сообщениями при посредничестве Омана. Кроме того, к переговорам присоединился спецпредставитель Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи: результатов не было.

"Серьезных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил свои угрозы военными действиями", — говорится в статье.

Американцы рассматривают вариант смещения Али Хаменеи, видя ослабление иранской власти, хотя и не уверены, что новый режим будет лучше. В то же время обе стороны готовятся к военным действиям. В частности, США, кроме морской армады, перебрасывают на Восток установки Patriot, THAAD, а Воздушные силы проведут учения, чтобы показать готовность к бомбардировке. При этом командующий ВМС Ирана заявил, что войска приведены в полную боевую готовность, а на центральной площади столицы развернули гигантский баннер с изображением окровавленного авианосца США.

США и Иран — детали

Отметим, Фокус писал о развертывании событий между США и Ираном в январе 2026 года. С 28 декабря 2025 года азиатскую страну охватила волна протестов из-за ухудшения экономической ситуации. В ответ правительство Али Хаменеи отключило доступ к интернету и начало силой разгонять людей. Тогда же появилось первое предупреждение США о том, что они применят силу, если иранские силовики будут убивать протестующих. Через несколько дней угрозы исчезли, но уже 26-28 января Дональд Трамп сделал несколько заявлений, в которых упоминал о ядерной сделке, которую отверг Иран: уверял, что нанесет удар, если ее не подпишут.

Напоминаем, 18 января издание The Guardian рассказало, какие ограничения режим в Иране решил наложить на доступ к интернету.