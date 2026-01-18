Привилегия для избранных: Иран хотят навсегда отключить от интернета

Иранские власти хотят, чтобы доступ к мировому интернету в стране имели только лица, прошедшие проверку. Таким образом, сеть вскоре может стать преимущественным правом для благонадежных.

Иран планирует навсегда выйти из глобального Интернета, позволяя подключаться к сети только лицам, проверенным режимом. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на организацию Filterwatch, отслеживающую интернет-цензуру.

Отмечается, что в настоящее время власти страны реализуют план по превращению международного доступа в Интернет в "правительственную привилегию".

Представители государственных СМИ и правительства дали понять, что это постоянная смена, предупредив, что неограниченный доступ в сеть не вернется в 2026 году.

Глава Filterwatch Амир Рашиди отметил, что согласно плану, иранцы, у которых есть допуск к секретной информации или которые прошли правительственные проверки, будут иметь доступ к отфильтрованной версии глобального Интернета.

Відео дня

Всем остальным иранцам будет разрешен доступ только к национальному "казарменному" Интернету — внутренней параллельной сети, отрезанной от широкого мира.

Коллапс экономики электронной коммерции в Иране

При этом, как заметили в Filterwatch, непосредственные последствия отключений Интернета стали очевидными уже через несколько дней после внедрения. К примеру, частная почтовая компания Tipax, которая до протестов обрабатывала около 320 000 ежедневных отправлений, сейчас имеет доступ лишь к нескольким сотням, что напрямую оборачивается безработицей для тысяч водителей и складских работников по всей стране.

Напомним, отключение интернета в Иране началось 8 января, после 12 дней эскалации антирежимных протестов.

13 января медиа CBS News писало, что по разным оценкам реальное количество жертв протестов в Иране составляет от 12 до 20 тысяч человек, что значительно превышает официальные данные о 2 тысячах погибших.