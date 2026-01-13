Протесты в Иране: реальное количество жертв составляет не менее 12 тысяч человек, — CBS News

Протесты в Иране продолжаются, и новые данные, поступающие из больниц и моргов, свидетельствуют, что количество погибших значительно превышает официальные сообщения властей. По оценкам источников, по меньшей мере 12 тысяч человек могли погибнуть, а по отдельным подсчетам эта цифра может достигать более 20 тысяч.

Как сообщает CBS News, после восстановления телефонной связи с Ираном стало известно, что репрессии, направленные на подавление протестов, гораздо масштабнее и смертоноснее, чем это оценивали активистские организации за рубежом. По словам собеседников издания, количество погибших может колебаться от 12 до 20 тысяч, и точную цифру пока невозможно установить из-за ограничений коммуникаций внутри страны.

По официальной информации и оценкам британского правительства, число жертв может составлять около 2000 человек, однако это лишь минимальная оценка, и реальная цифра может быть значительно больше.

В целом почти 5 дней в Иране не было связи с внешним миром из-за действий властей, однако 13 января граждане смогли восстановить телефонные звонки, пока только внутри страны.

Источники CBS News рассказали, что активистские группы, которые подсчитывают жертв, получают данные от медиков и работников моргов в разных регионах. Сейчас известно, что по меньшей мере 12 тысяч человек погибли, и эта цифра может быть значительно больше. Кроме того, Силы безопасности, по словам собеседников, посещают частные больницы в Тегеране, угрожают персоналу и требуют передать данные о людях, получивших ранения во время протестов.

Также в материале отмечается и информация источников в Вашингтоне, которые имеют контакты в Иране. В частности, они оценивают количество жертв в 10-12 тысяч человек. Зато официальных данных властей Ирана пока нет. Однако неназванный чиновник рассказал агентству Reuters, что в результате протестов погибло около 2000 человек, а ответственность за насилие власти возлагают на "террористов" и зарубежные силы.

Более того, CBS News напомнило, что в сети появилось видео, на котором видно более 400 тел в морге под Тегераном с серьезными огнестрельными и другими травмами. Его обнародовал иранский активист Вахид Онлайн, который получил запись от источника, преодолевшего сотни миль, чтобы загрузить файл во время перебоев со связью. На кадрах видны тела тяжело раненых и кучи окровавленной одежды на территории морга.

Кроме того, в статье ссылаются на слова главы норвежской правозащитной организации Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам. По его мнению, масштабы нынешних репрессий в Иране значительно превышают ожидания международного сообщества. Он отметил, что мировые государства несут ответственность за защиту гражданского населения и призвал предоставить иранцам средства связи с миром, ведь отключение интернета фактически изолирует население и создает условия для массовых нарушений прав человека.

По его словам, большинство иранцев устали от режима и готовы поддержать любого, кто сможет устранить Исламскую Республику, независимо от политических взглядов или представлений о будущем страны.

"Я помню, что я спрашивал многих людей с разным опытом: "Кого бы вы поддержали?" И все они, по сути, отвечали, что мы поддержим любого, кто может свергнуть Исламскую Республику. Иран — это страна со многими разными людьми, разными мнениями. Некоторые хотели бы иметь монархию, некоторые против монархии, но я думаю, что приоритетом является свержение этого режима", — заявил он.

Напомним, что по состоянию на 11 января количество погибших во время протестов в Иране составило по меньшей мере 538 человек, из них 490 это участники протестов, а 48 — сотрудники сил безопасности.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обратился к иранским протестующим с призывом не прекращать демонстрации. Также он отменил любые встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока "не завершатся бессмысленные убийства активистов".