Протести в Ірані: реальна кількість жертв становить щонайменше 12 тисяч людей, — CBS News

Протести в Ірані тривають, і нові дані, що надходять із лікарень та моргів, свідчать, що кількість загиблих значно перевищує офіційні повідомлення влади. За оцінками джерел, щонайменше 12 тисяч людей могли загинути, а за окремими підрахунками ця цифра може сягати понад 20 тисяч.

Як повідомляє CBS News, після відновлення телефонного зв’язку з Іраном стало відомо, що репресії, спрямовані на придушення протестів, набагато масштабніші та смертоносніші, ніж це оцінювали активістські організації за кордоном. За словами співрозмовників видання, кількість загиблих може коливатися від 12 до 20 тисяч, і точну цифру наразі неможливо встановити через обмеження комунікацій всередині країни.

За офіційною інформацією та оцінками британського уряду, число жертв може становити близько 2000 осіб, проте це лише мінімальна оцінка, і реальна цифра може бути значно більшою.

В цілому майже 5 днів у Ірані не було зв’язку із зовнішнім світом через дії влади, однак 13 січня громадяни змогли відновити телефонні дзвінки, наразі лише всередині країни.

Відео дня

Джерела CBS News розповіли, що активістські групи, які підраховують жертв, отримують дані від медиків і працівників моргів у різних регіонах. Наразі відомо, що щонайменше 12 тисяч людей загинуло, і ця цифра може бути значно більшою. Крім того, Сили безпеки, за словами співрозмовників, відвідують приватні лікарні в Тегерані, погрожують персоналу та вимагають передати дані про людей, які отримали поранення під час протестів.

Також у матеріалі зазначається й інформація джерел у Вашингтоні, які мають контакти в Ірані. Зокрема, вони оцінюють кількість жертв у 10–12 тисяч осіб. Натомість офіційних даних влади Ірану наразі немає. Однак неназваний чиновник розповів агентству Reuters, що внаслідок протестів загинуло близько 2000 людей, а відповідальність за насильство влада покладає на "терористів" і закордонні сили.

Ба більше, CBS News нагадало, що у мережі з’явилося відео, на якому видно понад 400 тіл у морзі під Тегераном із серйозними вогнепальними та іншими травмами. Його оприлюднив іранський активіст Вахід Онлайн, який отримав запис від джерела, що подолало сотні миль, щоб завантажити файл під час перебоїв зі зв’язком. На кадрах видно тіла тяжко поранених та купи закривавленого одягу на території моргу.

У мережі з"явилося відео, на якому видно понад 400 тіл у морзі під Тегераном Фото: Reuters

Крім того, у статті посилаються на слова голови норвезької правозахисної організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам. На його думку, масштаби нинішніх репресій в Ірані значно перевищують очікування міжнародної спільноти. Він наголосив, що світові держави несуть відповідальність за захист цивільного населення та закликав надати іранцям засоби зв’язку зі світом, адже відключення інтернету фактично ізолює населення і створює умови для масових порушень прав людини.

За його словами, більшість іранців втомилися від режиму і готові підтримати будь-кого, хто зможе усунути Ісламську Республіку, незалежно від політичних поглядів чи уявлень про майбутнє країни.

"Я пам’ятаю, що я питав багатьох людей з різним досвідом: "Кого б ви підтримали?" І всі вони, по суті, відповідали, що ми підтримаємо будь-кого, хто може повалити Ісламську Республіку. Іран – це країна з багатьма різними людьми, різними думками. Дехто хотів би мати монархії, дехто проти монархії, але я думаю, що пріоритетом є повалення цього режиму", — заявив він.

Нагадаємо, що станом на 11 січня кількість загиблих під час протестів в Ірані становила щонайменше 538 осіб, із них 490 це учасники протестів, а 48 — співробітники сил безпеки.

Крім того, президент США Дональд Трамп звернувся до іранських протестувальників із закликом не припиняти демонстрації. Також він скасував будь-які зустрічі з іранськими чиновниками до того часу, поки "не завершаться безглузді вбивства активістів".