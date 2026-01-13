Допомога на підході: Трамп закликав іранців захоплювати держіавні установи (фото)

Президент США Дональд Трамп звернувся до іранських протестувальників із закликом не припиняти демонстрації.

Він закликав захоплювати державні установи в країні. Про це він написав у своїй соцмережі Trump Truth.

"Запишіть імена вбивць і насильників", — закликав Трамп.

Крім того, президент США повідомив, що скасував будь-які зустрічі з іранськими чиновниками до того часу, поки "не завершаться безглузді вбивства протестувальників".

Заява президента США Дональда Трампа Фото: Скриншот

Він додав, що допомога вже на підході, не пояснивши, про що саме йдеться. Свій пост Трамп завершив абревіатурою MIGA, що означає Make Iran great again (зробимо Іран великим знову), подібне до MAGA — Make America great again (зробимо Америку великою знову), що було слоганом президентських кампаній Трампа.

Раніше син колишнього шаха Ірану та спадкоємець престолу Реза Пахлаві заявив про те, що розпочинається "новий етап національного повстання", щоб повалити Ісламську Республіку. Він також закликав захоплювати установи та посольства, аби ті належали іранському народові.

Дональд Трамп заявив, що Іран починає перетинати "червоні лінії" США, коментуючи велику кількість жертв протестів в країні. Він анонсував "дуже серйозні удари" по Ірану. Однак це, за його словами, необов'язково означатиме те, що США введуть свої війська туди.

Зокрема, Трамп вирішив запровадити нові мита для тих країн, які співпрацюють з Іраном. Громадян США також закликали уникати демонстрацій, стежити за новинами у ЗМІ, зробити запас ліків та їжі і тримати зарядженими гаджети, аби залишатися на зв'язку, а за можливості — залишити країну.