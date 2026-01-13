Трамп ввів мита, громадян США закликають негайно покинути Іран, а Хаменеї — "остерігатися дронів": що відбувається

Президент Дональд Трамп запровадив нові мита для країн, що співпрацюють з Іраном. Водночас Держдепартамент США закликав своїх громадян негайно втікати з Ірану.

Ці новини пролунали на тлі запеклих протестів іранського народу проти влади, в ході яких відомо вже про сотні жертв, а також нещодавніх погроз Трампа завдати "сильного удару" по країні. Про введення нових мит президент США повідомив на своїй сторінці у мережі Truth Social.

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито в розмірі 25% на будь-які та всі операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки", — оголосив Трамп.

На сайті посольства США в Ірані з'явилося термінове попередження із закликом американців, що перебувають на території країни, негайно втікати. Відповідне оголошення оприлюднили у зв'язку з напруженням ситуації в Ірані.

"Залиште Іран зараз. Майте план виходу з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США", — йдеться у повідомленні.

Громадян США також закликали уникати демонстрацій, стежити за новинами у ЗМІ, зробити запас ліків та їжі і тримати зарядженими гаджети, аби залишатися на зв'язку.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем на своїй сторінці у мережі X звернувся до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. У дописі він згадав про Москву, а також закликав Хаменеї остерігатися безпілотників.

"Щодо вашого нещодавнього попередження американським політикам, я чув, що Москва — це зимовий казковий край. Остерігайтеся дронів", — написав Грем.

Скриншот | допис Ліндсі Грема

Ймовірно, Грем мав на увазі інформацію про те, що у випадку загострення Хаменеї може втекти до Росії. Так, 5 січня видання The Times писало, що він має план "Б": якщо протести вийдуть з-під контролю, то втече до Москви.

Син колишнього шаха Ірану та спадкоємець престолу Реза Пахлаві в етепі CBS News у той час заявив про те, що деякі представники іранської влади готуються до втечі з країни. За його словами, вони завантажують літаки для вильоту. Однак підтвердження цих даних немає.

Нагадаємо, 12 січня видання Fox News передало слова Трампа, який пригрозив "дуже серйозними" ударами по Ірану.

Реза Пахлаві 12 січня оголосив про те, що розпочинається новий етап національного повстання, закликавши захоплювати держустанови та посольства.