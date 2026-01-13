Трамп ввел пошлины, граждан США призывают немедленно покинуть Иран, а Хаменеи — "остерегаться дронов": что происходит

Президент Дональд Трамп ввел новые пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном. В то же время Госдепартамент США призвал своих граждан немедленно бежать из Ирана.

Эти новости прозвучали на фоне ожесточенных протестов иранского народа против власти, в ходе которых известно уже о сотнях жертв, а также недавних угроз Трампа нанести "сильный удар" по стране. О введении новых пошлин президент США сообщил на своей странице в сети Truth Social.

"С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые и все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", — объявил Трамп.

На сайте посольства США в Иране появилось срочное предупреждение с призывом американцев, находящихся на территории страны, немедленно бежать. Соответствующее объявление обнародовали в связи с напряжением ситуации в Иране.

Відео дня

"Оставьте Иран сейчас. Имейте план выхода из Ирана, который не зависит от помощи правительства США", — говорится в сообщении.

Граждан США также призвали избегать демонстраций, следить за новостями в СМИ, сделать запас лекарств и еды и держать заряженными гаджеты, чтобы оставаться на связи.

Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в сети X обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. В заметке он упомянул о Москве, а также призвал Хаменеи остерегаться беспилотников.

"Относительно вашего недавнего предупреждения американским политикам, я слышал, что Москва — это зимний сказочный край. Остерегайтесь дронов", — написал Грэм.

Скриншот | сообщение Линдси Грэма

Вероятно, Грэм имел в виду информацию о том, что в случае обострения Хаменеи может сбежать в Россию. Так, 5 января издание The Times писало, что он имеет план "Б": если протесты выйдут из-под контроля, то сбежит в Москву.

Сын бывшего шаха Ирана и наследник престола Реза Пахлави в эфире CBS News в то время заявил о том, что некоторые представители иранских властей готовятся к бегству из страны. По его словам, они загружают самолеты для вылета. Однако подтверждения этих данных нет.

Напомним, 12 января издание Fox News передало слова Трампа, который пригрозил "очень серьезными" ударами по Ирану.

Реза Пахлави 12 января объявил о том, что начинается новый этап национального восстания, призвав захватывать госучреждения и посольства.