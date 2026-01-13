Помощь на подходе: Трамп призвал иранцев захватывать государственные учреждения (фото)

Президент США Дональд Трамп обратился к иранским протестующим с призывом не прекращать демонстрации.

Он призвал захватывать государственные учреждения в стране. Об этом он написал в своей соцсети Trump Truth.

"Запишите имена убийц и насильников", — призвал Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что отменил любые встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока "не завершатся бессмысленные убийства протестующих".

Заявление президента США Дональда Трампа Фото: Скриншот

Он добавил, что помощь уже на подходе, не пояснив, о чем именно идет речь. Свой пост Трамп завершил аббревиатурой MIGA, что означает Make Iran great again (сделаем Иран великим снова), подобное MAGA — Make America great again (сделаем Америку великой снова), что было слоганом президентских кампаний Трампа.

Ранее сын бывшего шаха Ирана и наследник престола Реза Пахлави заявил о том, что начинается "новый этап национального восстания", чтобы свергнуть Исламскую Республику. Он также призвал захватывать учреждения и посольства, чтобы те принадлежали иранскому народу.

Дональд Трамп заявил, что Иран начинает пересекать "красные линии" США, комментируя большое количество жертв протестов в стране. Он анонсировал "очень серьезные удары" по Ирану. Однако это, по его словам, необязательно будет означать то, что США введут свои войска туда.

В частности, Трамп решил ввести новые пошлины для тех стран, которые сотрудничают с Ираном. Граждан США также призвали избегать демонстраций, следить за новостями в СМИ, сделать запас лекарств и еды и держать заряженными гаджеты, чтобы оставаться на связи, а по возможности — покинуть страну.