Ушаков попередив, що Трамп дізнається про ядерну бомбу TN75 в України: список нових погроз РФ

Російська Федерація по усіх канал поширює інформацію про начебто появу ядерної бомби в України, і окремо про це сподіваються повідомити президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, сказав топпосадовець РФ Юрій Ушаков. При цьому на річницю 24 лютого росіяни, окрім скарг на українську "ядерку", погрожували власним ядерним ударом по українцях та прогнозували підрив Турецького потоку. Які погрози щодо України пролунали на четверту річницю повномасштабного вторгнення?

Імовірна спроба України отримати ядерну зброю стане ще однією темою мирних переговорів, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі росЗМІ "Россия-1". З його слів, це вплине на переговорну позицію РФ і про це окремо поспілкуються з Трампом.

Виступ Ушакова в ефірі росЗМІ з'явився після зливи попередніх заяв російських чиновників, які 24 лютого почали говорити про те, що Україна може отримати боєголовку TN75 від західних партнерів. З одного боку, посадовець сказав, що Трампу повідомлять, а з іншого, що "інформація по каналах вже іде" і мають з'явитись коментарі. Інших деталей щодо української "ядерки" озвучено не було.

Тим часом з'явився коментар МЗС України. Українські дипломати заявили, що заяви РФ — це "не правда", та припустили, що припущення Кремля — це підстава для нового ядерного шантажу.

Ядерна зброя — що заявила РФ про Україну

Зранку 24 лютого Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила, що начебто Україна отримає від Франції та Британії ядерну боєголовку TN75 потужністю 150 кт від ракети з підводного човна М51.1. На думку російських спецслужб, план полягає у тому, що це може підсилити позицію українців на новому етапі мирних переговорів. Малось на увазі, що ЗСУ можуть роздобути "брудну" бомбу, щоб використати її тиску на РФ задля завершення бойових дій. При цьому, як запевнила російська СЗР, від цього плану категорично відмовилась Німеччина.

До всього, з коментарем вийшов представник Держдуми РФ Дмитро Новіков і сказав, що сподівається на США, — начебто Трамп не допустить появ ядерної зброї в Україні. З його слів, Вашингтон боятиметься втратити "стратегічної монополії" та можливість впливати на мирні переговори. Речниця МЗС РФ Марія Захарова запевнила, що Москва дасть "рішучу відсіч" спробам України й що навколо є безліч доказів, що Київ справді хоче позбутись без'ядерного статусу. Речник Путіна Дмитра Пєсков, своєю чергою, назвав "божевіллям" думку про появу ядерної боєголовки в українців.

Після публікації спецслужб РФ з'явилась низка заяв російських топчиновників. Висловився заступник глави радбезу РФ Дмитро Медведєв, який запевнив, що у випадку передання Україні боєголовки, росіяни вдарять нестратегічною ядерною зброєю. Удар завдадуть як по місцю зберігання на українській території, так і по території країн які її надали. Тим часом президент РФ Володимир Путіна найперше пригрозив російською "ядеркою" та потім заявив, що окрім бомби, побоюється удару ЗСУ по Турецькому потоку — трубопроводу на дні Чорного моря, яким російська газ іде на експорт.

Нагадуємо, у лютому німецьке медіа розповіло про спецоперацію України з підриву "Північного потоку", яким Німеччина отримувала російський газ.