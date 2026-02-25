Путін звинуватив Україну в намірі застосувати ядерну зброю: з'явилась реакція Зеленського (відео)

Кремль, на думку президента, використовує тему ядерної зброї як інструмент впливу на міжнародну аудиторію. Такі закиди з'являються, коли ЗС РФ не можуть досягти успіхів на фронті.

Глава держави заявив, що Росія починає шукати "ядерну зброю" в Україні саме тоді, коли зазнає невдач на фронті, хоча насправді її в країні немає. Аодібні твердження є елементом політичного тиску та підготовкою до міжнародних і тристоронніх переговорів, повідомив він під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії.

Президент України наголосив, що Кремль використовує тему "ядерної зброї" як інструмент впливу на міжнародну аудиторію. За його словами, такі заяви — це спроба чинити політичний тиск напередодні можливих міжнародних і тристоронніх консультацій. Він також пов’язав це з дискусіями в Європі щодо так званої "ядерної парасольки".

Президент наголосив, що така риторика є вкрай небезпечною, адже Росія "грається зі словами про ядерну зброю". Він висловив сподівання, що на ці заяви відреагують інші держави, і в першу чергу – ядерні країни.

"Передусім США могли б, як мені здається, дати Росії відповідний сигнал", — зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтримав позицію Зеленського і заявив, що потрібно рішуче відкидати будь-які ядерні погрози з боку РФ.

"Будь-які загрози застосування ядерної зброї є неприйнятними, і це має звучати гранично ясно", — сказав норвезький прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що МЗС України різко відкинуло заяви Москви про нібито спроби Києва отримати ядерну зброю за підтримки Великої Британії та Франції. У МЗС назвали ці звинувачення безпідставними та закликали міжнародну спільноту дати оцінку черговій інформаційній кампанії РФ.

Раніше ми також інформували, що представники РФ поширювали заяви про нібито появу в Україні ядерної бомби й навіть заявляли про намір донести цю інформацію до президента США Дональда Трампа. На річницю повномасштабного вторгнення російські посадовці, окрім звинувачень щодо "ядерної зброї в Україні", озвучували погрози можливого ядерного удару та заяви про підрив "Турецького потоку".