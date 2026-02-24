Путін звинуватив Київ у намірі отримати ядерну зброю: у МЗС України це назвали "нісенітницею"

Україна різко відреагувала на нові заяви Росії про нібито спроби Києва отримати ядерну зброю за підтримки Великої Британії та Франції. У МЗС назвали ці звинувачення абсурдними та закликали міжнародну спільноту засудити чергову інформаційну кампанію Москви.

Як повідомляє агентство Reuters, 24 лютого речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам категорично спростував заяви російської сторони про нібито наміри Києва отримати ядерну зброю за допомогою Велика Британія та Франція.

За його словами, російські посадовці, які мають "вражаючий послужний список брехні", знову намагаються реанімувати стару дезінформаційну тезу про так звану "брудну бомбу". У МЗС наголосили, що Україна неодноразово публічно відкидала подібні звинувачення і робить це знову на офіційному рівні. Київ також закликав міжнародних партнерів не піддаватися на інформаційні провокації Москви та рішуче їх засудити.

Водночас, як пише Sky News, у Лондоні також відреагували на заяви Росії. Уряд Велика Британія звинуватив президента РФ Володимир Путін у поширенні неправдивої інформації, щоб відвернути увагу від дій Росії проти України.

Речник британського прем’єр-міністра заявив, що твердження Москви не мають під собою жодних підстав і є спробою маніпуляції. За його словами, це відволікаючий маневр, покликаний зменшити увагу до "жахливих дій" Росії в Україні. У Лондоні також наголосили на подальшій підтримці України та продовженні зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру.

Крім того, на повідомлення російського агентства "ТАСС", в якому стверджувалося, що Париж і Лондон нібито працюють над тим, щоб надати Києву ядерну зброю, відреагувало Міністерство закордонних справ Франції. На своїй сторінці у X відомство заявило, що через п’ять років після початку "триденної війни" Росія намагається відвернути увагу світу від свої дій та акцентує увагу на французькій та британській ядерній зброї.

Що відомо про заяву Путіна

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Україна розглядає можливість використання "ядерного компоненту" та може атакувати російські газопроводи на дні Чорного моря, зокрема "Турецький потік" і "Блакитний потік". За його словами, такі дії начебто підтримуються західними спецслужбами. У відповідь Путін наказав ФСБ посилити охорону енергетичної та транспортної інфраструктури Росії та попередив, що вороги Москви пошкодують, якщо надто сильно на неї тиснутимуть.

Ба більше, після заяви глави РФ, із черговими погрозами виступив заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Зокрема, він заявив, що має право на "симетричну відповідь", якщо Франція та Британія передадуть ядерну зброю Україні.

До цього Фокус писав, що 24 лютого у Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації заговорили про спільну роботу Лондона та Парижа у розв'язанняі питань надання Києву ядерної зброї та засобів її доставки.