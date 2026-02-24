Путін звинуватив Україну в намірі застосувати ядерний компонент

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що, за його словами, противник нібито розглядає можливість використання "ядерного компоненту". Також він стверджує, що є інформація про потенційні наміри підірвати російські газові системи на дні Чорного моря.

Під час публічної розмови Путін згадав обговорення ядерної загрози з Олександром Васильчуком, зазначивши, що той нібито не мав інформації про це, повідомляє Telegram-канал "Всевидящее ОКО: Україна | Політика" з посиланням на росЗМІ.

"До речі, противник не нехтує ніякими іншими засобами. Вже в СМІ пішло, можливо, їхні спроби, або намір використовувати навіть ядерний компонент. Вони, мабуть, розуміють, чим це може закінчитися".

У своєму телевізійному виступі Путін припустив, що російські енергопроводи під дном Чорного моря можуть стати ціллю атак. За його твердженням, йдеться про можливість вибухів на морському дні, де проходять газопроводи "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Путін у вівторок 24 лютого наказав службі безпеки ФСБ посилити захист енергетичної та транспортної інфраструктури Росії. Це було зроблено у відповідь на українські атаки, які, за його словами, були здійснені за допомогою західної розвідки. Виступаючи з нагоди четвертої річниці війни, Путін заявив, що вороги Росії пошкодують, якщо надто сильно тиснутимуть на Москву.

Нагадаємо, що Путін доручив ФСБ посилити охорону керівництва Міноборони, підприємств оборонно-промислового комплексу, представників влади та публічних осіб. За його словами, підставою для цього стали замахи на високопосадовців військової сфери.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним заради досягнення миру. Він наголосив, що припинити війну можливо лише шляхом примусу Росії до цього. Також віезазначив, що більше не має окремих звернень до громадян РФ.

