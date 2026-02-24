Путин обвинил Украину в намерении применить ядерный компонент

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что, по его словам, противник якобы рассматривает возможность использования "ядерного компонента". Также он утверждает, что есть информация о потенциальных намерениях взорвать российские газовые системы на дне Черного моря.

Во время публичного разговора Путин упомянул обсуждение ядерной угрозы с Александром Васильчуком, отметив, что тот якобы не имел информации об этом, сообщает Telegram-канал "Всевидящее ОКО: Украина | Политика" со ссылкой на росСМИ.

"Кстати, противник не пренебрегает никакими другими средствами. Уже в СМИ пошло, возможно, их попытки, или намерение использовать даже ядерный компонент. Они, видимо, понимают, чем это может закончиться".

В своем телевизионном выступлении Путин предположил, что российские энергопроводы под дном Черного моря могут стать целью атак. По его утверждению, речь идет о возможности взрывов на морском дне, где проходят газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Путин во вторник 24 февраля приказал службе безопасности ФСБ усилить защиту энергетической и транспортной инфраструктуры России. Это было сделано в ответ на украинские атаки, которые, по его словам, были осуществлены с помощью западной разведки. Выступая по случаю четвертой годовщины войны, Путин заявил, что враги России пожалеют, если будут слишком сильно давить на Москву.

Напомним, что Путин поручил ФСБ усилить охрану руководства Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей власти и публичных лиц. По его словам, основанием для этого стали покушения на высокопоставленных чиновников военной сферы.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным ради достижения мира. Он отметил, что прекратить войну возможно только путем принуждения России к этому. Также он отметил, что больше не имеет отдельных обращений к гражданам РФ.

