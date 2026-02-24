"Готов встретиться": Зеленский передал Путину послание насчет окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для достижения мира, но единственный способ остановить войну в Украине — принудить к этому россиян.

О готовности к встрече с Путиным Зеленский сказал в интервью ARD. На вопрос интервьюера относительно обращения к россиянам он ответил, что не имеет новых сообщений для граждан РФ, потому что у его слов больше нет на них никакого влияния.

"По крайней мере, они не хотят принимать меры. Они передали все свои голоса, свои права, свои тела полностью в использование одному лицу — Путину. Поэтому у меня нет никакого сообщения к россиянам, а мое послание Путину очень простое: я готов встретиться. Нам надо закончить войну. Точка", — сказал президент Украины.

При этом он отметил, что единственный способ завершить войну — заставить россиян ее прекратить.

"Я знаю, что Путин и Россия не хотят конца этой войны. Я думаю, что многие люди в России... они хотят продолжать войну, и таким образом поощряют Путина. Кроме того, я думаю, что вооруженная промышленность побуждает Путина продолжать, поскольку на оборону выделяется много денег", — сказал Зеленский.

Он добавил, что принудить российского диктатора к мирному соглашению могли бы президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин с помощью экономического и технологического давления

"Даже если Путин не хочет, я уверен, что эти два человека могут заставить его это сделать", — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что мир должен базироваться на приемлемых для украинского общества условиях, а партнеры должны предоставить надежные гарантии безопасности.

Встреча Зеленского с Путиным: какие предложения звучали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 января сказал, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения вопросов временно оккупированных территорий и Запорожской атомной электростанции.

30 января Зеленский назвал категорически неприемлемыми предложения о встрече в Москве и пригласил Путина в Киев. Несмотря на это 2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга снова позвал Зеленского в Москву.

В телефонном интервью Axios 17 февраля Зеленский говорил, что хочет встретиться с Путиным в Женеве — однако Кремль игнорировал предложение президента Украины.