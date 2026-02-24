"Готовий зустрітися": Зеленський передав Путіну послання щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для досягнення миру, але єдиний спосіб зупинити війну в Україні — примусити до цього росіян.

Про готовність до зустрічі з Путіним Зеленський сказав в інтерв'ю ARD. На питання інтерв'юера щодо звернення до росіян він відповів, що не має нових повідомлень для громадян РФ, бо у його слів більше немає на них жодного впливу.

"Принаймні, вони не хочуть вживати заходів. Вони передали всі свої голоси, свої права, свої тіла повністю у використання одній особі — Путіну. Тому в мене немає жодного повідомлення до росіян, а моє послання Путіну дуже просте: я готовий зустрітися. Нам треба закінчити війну. Крапка", — сказав президент України.

При цьому він зазначив, що єдиний спосіб завершити війну — змусити росіян її припинити.

"Я знаю, що Путін і Росія не хочуть кінця цієї війни. Я думаю, що багато людей у ​​Росії… вони хочуть продовжувати війну, і таким чином заохочують Путіна. Крім того, я думаю, що збройна промисловість спонукає Путіна продовжувати, оскільки на оборону виділяється багато грошей", — сказав Зеленський.

Він додав, що примусити російського диктатора до мирної угоди могли б президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін за допомогою економічного та технологічного тиску

"Навіть якщо Путін не хоче, я впевнений, що ці двоє людей можуть змусити його це зробити", — сказав президент України.

Зеленський наголосив, що мир має базуватися на прийнятних для українського суспільства умовах, а партнери повинні надати надійні гарантії безпеки.

Зустріч Зеленського з Путіним: які пропозиції звучали

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 січня сказав, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним для обговорення питань тимчасово окупованих територій і Запорізької атомної електростанції.

30 січня Зеленський назвав категорично неприйнятними пропозиції щодо зустрічі у Москві та запросив Путіна до Києва. Попри це 2 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу знову покликав Зеленського до Москви.

У телефонному інтерв'ю Axios 17 лютого Зеленський казав, що хоче зустрітися з Путіним у Женеві — проте Кремль ігнорував пропозицію президента України.