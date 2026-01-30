Зеленський відмовився їхати до Москви та запросив Путіна до Києва

Президент Володимир Зеленський категорично виключив можливість проведення зустрічі з Володимиром Путіним у Москві чи будь-якому іншому місті РФ. Він наголосив, що не бачить сенсу в таких переговорах і готовий публічно запросити главу Кремля до Києва, якщо той наважиться приїхати.

Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам та додав, що будь-які пропозиції щодо зустрічі в Москві є неприйнятними і часто озвучуються у випадках, коли хтось не може відмовити прямо.

"Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", – зазначив президент.

Також у коментарі журналістам Володимир Зеленський зауважив, що не виключає можливості перенесення наступної зустрічі між Україною та Росією. Президент пояснив, що спочатку зустріч була запланована на неділю в Абу-Дабі і важливо, щоб на ній були присутні всі домовлені учасники, адже очікується обмін фідбеком. Водночас він додав, що дата або місце проведення можуть змінитися через обставини, пов’язані з ситуацією між США та Іраном, які, на його думку, можуть вплинути на графік переговорів.

Зеленського запросили до Москви: що про це відомо

Нагадаємо, що 28 січня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним, при цьому російська сторона нібито гарантує українському лідеру безпеку.

За словами Ушакова, питання проведення переговорів не є новим для Кремля і неодноразово обговорювалося під час контактів російського президента з представниками США. Він підкреслив, що Росія ніколи не відмовлялася від такого формату мирних переговорів і готова проводити їх за умови ретельної підготовки та чіткої орієнтації на конкретні результати.

Помічник Путіна додав, що російська сторона готова прийняти Зеленського у Москві, забезпечити всі необхідні умови для роботи та гарантувати його безпеку, якщо український президент дійсно налаштований на зустріч.

Варто зазначити, що це далеко не перша спроба представників Кремля запросити Зеленського до Москви. Так, під час пресконференції у вересні 2025 року Володимир Путін особисто заявив про готовність провести переговори з президентом України та запросив його до російської столиці.

Більше того, очільник РФ запевнив, що готовий гарантувати безпеку українським представникам під час їхнього візиту до Москви.