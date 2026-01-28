"Гарантуємо безпеку": у Путіна запросили Зеленського до Москви для переговорів (відео)

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати в Москву, якщо готовий зустрітися з російським диктатором. При цьому він стверджує, що росіяни гарантують українському лідеру безпеку.

Заяви Юрія Ушакова щодо мирних переговорів опублікував 28 січня російський пропагандист, журналіст телеканалу "Россия" Павло Зарубін. Коментуючи слова голови Міністерства закордонних справ Андрія Сибіги про готовність Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним, Ушаков сказав, що це питання для Кремля "не нове".

За словами помічника Путіна, зустріч із Зеленським кілька разів обговорювалася під час телефонних контактів з президентом США Дональдом Трампом. Ушаков запевнив, що росіяни "ніколи не відмовлялися та не відмовляються" від такого формату мирних переговорів.

"Головне, щоб ці контакти були добре підготовлені та орієнтовані на досягнення конкретних позитивних результатів. І президент наш кілька разів під час спілкування з журналістами казав. що якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його в Москву і при цьому гарантовано забезпечимо йому безпеку та необхідні умови для роботи", — заявив помічник Путіна.

Мирні переговори: останні подробиці

Зазначимо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, в інтерв'ю "Європейській правді", опублікованому 27 січня. За словами Сибіги, президент України готовий до зустрічі з російським диктатором для обговорення питань окупованих територій і Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 січня казав, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі обговорювалися параметри закінчення війни та подальшу логіку переговорного процесу, і наголошував, що для припинення бойових дій необхідне бажання Росії.

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив російсько-українські переговори та заявив журналістам, що у відносинах між Києвом і Москвою "відбуваються дуже хороші речі".