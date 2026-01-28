"Гарантируем безопасность": у Путина пригласили Зеленского в Москву для переговоров (видео)

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов встретиться с российским диктатором. При этом он утверждает, что россияне гарантируют украинскому лидеру безопасность.

Заявления Юрия Ушакова относительно мирных переговоров опубликовал 28 января российский пропагандист, журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин. Комментируя слова главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги о готовности Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным, Ушаков сказал, что этот вопрос для Кремля "не новый".

По словам помощника Путина, встреча с Зеленским несколько раз обсуждалась во время телефонных контактов с президентом США Дональдом Трампом. Ушаков заверил, что россияне "никогда не отказывались и не отказываются" от такого формата мирных переговоров.

"Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены и ориентированы на достижение конкретных положительных результатов. И президент наш несколько раз во время общения с журналистами говорил. что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы", — заявил помощник Путина.

Мирные переговоры: последние подробности

Отметим, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, в интервью "Европейской правде", опубликованном 27 января. По словам Сибиги, президент Украины готов к встрече с российским диктатором для обсуждения вопросов оккупированных территорий и Запорожской атомной электростанции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 января говорил, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби обсуждались параметры окончания войны и дальнейшую логику переговорного процесса, и отмечал, что для прекращения боевых действий необходимо желание России.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил российско-украинские переговоры и заявил журналистам, что в отношениях между Киевом и Москвой "происходят очень хорошие вещи".