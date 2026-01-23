Переговоры в Абу-Даби: первые детали от Зеленского и Умерова

Уже есть сведения, что в Абу-Даби стороны обсуждали параметры окончания войны и дальнейшую логику переговорного процесса. А инсайдер уже сообщил, что трехсторонняя встреча между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была "продуктивной".

Ход переговоров прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Он сообщил, что украинская делегация во время трехсторонних переговоров в ОАЭ ожидает от России ответов относительно завершения войны.

"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации... По содержанию переговоров сегодня еще пока рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, — чтобы и в России похожее желание как-то все же родилось", — рассказал президент.

Зеленский также отметил, что находится на связи с делегацией — это Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. 24 января к переговорам присоединятся генерал Андрей Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Секретарь СНБО Рустем Умеров уже отметил, что в Абу-Даби стороны обсуждали параметры окончания войны и дальнейшую логику переговорного процесса "с целью продвижения к достойному и длительному миру".

Между тем высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил "Суспільному": "Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра".

Напомним, СМИ получили документ, согласно которому, США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов для помощи в восстановлении Украины после того, как Россия прекратит полномасштабное вторжение.

А Зеленский перед началом саммита в ОАЭ рассказал, что Путин вряд ли хочет завершать боевые действия в ситуации, когда он и его армия не достигли поставленных в начале войны целей, и при этом понесли большие потери.