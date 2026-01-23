Переговори в Абу-Дабі: перші деталі від Зеленського та Умєрова

Вже є відомості, що в Абу-Дабі сторони обговорювали параметри закінчення війни та подальшу логіку переговорного процесу. А інсайдер вже повідомив, що тристороння зустріч між Сполученими Штатами, Україною та Росією була "продуктивною".

Хід переговорів прокоментував президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він повідомив, що українська делегація під час тристоронніх переговорів в ОАЕ очікує від Росії відповідей щодо завершення війни.

"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації… По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося", - розповів президент.

Зеленський також зауважив, що знаходиться на зв'язку із делегацією – це Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. 24 січня до перемовин приєднаються генерал Андрій Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Вадим Скібіцький.

Секретар РНБО Рустем Умєров вже зазначив, що в Абу-Дабі сторони обговорювали параметри закінчення війни та подальшу логіку переговорного процесу "з метою просування до достойного і тривалого миру".

Тим часом високопосадовець Білого дому повідомив "Суспільному": "Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра".

Нагадаємо, ЗМІ отримали документ, згідно із яким, США та ЄС сподіваються залучити 800 мільярдів доларів для допомоги у відновленні України після того, як Росія припинить повномасштабне вторгнення.

А Зеленський перед початком саміту у ОАЕ розповів, що Путін навряд чи хоче завершувати бойові дії в ситуації, коли він і його армія не досягнули поставлених на початку війни цілей, та при цьому зазнали великих втрат.