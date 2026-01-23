Захід готує "план процвітання" для України на $800 млрд, але потрібно закінчити війну, — ЗМІ

Згідно з документом, отриманим журналістами, США та ЄС сподіваються залучити 800 мільярдів доларів для допомоги у відновленні України після того, як Росія припинить повномасштабне вторгнення.

У 18-сторінковому документі викладено план на 10 років, що гарантує відновлення України і прискорений шлях до членства в ЄС. За словами трьох чиновників і дипломатів ЄС, які побажали залишитися анонімними, Європейська комісія поширила ці плани серед столиць країн ЄС напередодні саміту лідерів, що відбувся ввечері 22 січня. Але цей план розрахований на припинення війни в Україні, кінця якої поки не видно, пише Politico.

Стратегія фінансування розрахована до 2040 року і містить оперативний план на 100 днів для запуску проекту. Однак, на думку найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, яка консультує щодо плану відновлення на безоплатній основі, плану процвітання буде складно залучити зовнішні інвестиції, якщо війна в Україні затягнеться.

"Подумайте про це. Якщо ви пенсійний фонд, ви несете фідуціарну відповідальність перед своїми клієнтами, своїми пенсіонерами. Інвестувати в зону бойових дій практично неможливо. Я думаю, що це має бути поетапно, і на це знадобиться певний час", — заявив у середу віце-голова BlackRock Філіп Хільдебранд в інтерв'ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

План процвітання є частиною мирної угоди з 20 пунктів, яку США намагаються узгодити між Києвом і Москвою. Він прямо передбачає, що гарантії безпеки вже існують, і не призначений для використання в якості військової дорожньої карти. Замість цього він зосереджений на тому, як Україна може перейти від надзвичайної допомоги до самодостатнього процвітання.

23-24 січня в Абу-Дабі відбудеться тристороння зустріч між Україною, Росією і США, приурочена до четвертої річниці повномасштабного конфлікту. США покликані зіграти важливу роль у відновленні України. Замість того, щоб представляти Вашингтон насамперед як донора, документ позиціонує США як стратегічного економічного партнера, інвестора та опору довіри для відновлення України.

У записці передбачається пряма участь американських компаній та експертів на місцях, а також підкреслюється роль Америки як мобілізатора приватного капіталу. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк був присутній на мирних переговорах із Києвом разом із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером і його спеціальним посланником Стівом Віткоффом.

Протягом наступних 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові організації, включно з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, зобов'язалися витратити 500 мільярдів доларів державного і приватного капіталу, йдеться в документі.

Комісія має намір виділити Києву ще 100 мільярдів євро в рамках бюджетної підтримки та інвестиційних гарантій у рамках наступного семирічного бюджету блоку, починаючи з 2028 року. Очікується, що це фінансування залучить в Україну 207 мільярдів євро інвестицій. США пообіцяли мобілізувати капітал через спеціальний американо-український інвестиційний фонд реконструкції, але не назвали конкретної суми.

Хоча Трамп різко скоротив військову і гуманітарну підтримку Україні під час війни, він виявив готовність інвестувати в країну після закінчення війни. У документі Вашингтон заявив, що інвестуватиме в критично важливі корисні копалини, інфраструктурні, енергетичні та технологічні проєкти в Україні.

Але навряд чи бізнес почне процвітати доти, доки не припиняться обстріли.

"Дуже складно уявити, що це станеться в таких масштабах, поки існують безпілотники і ракети", — сказав Гільдебранд із BlackRock.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що магістральна домовленість про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами вже готова до підписання, а дату і місце підписання ще очікують від президента США Дональда Трампа.

Також Фокус писав, що 6 січня під час переговорів у Парижі США не стали підписувати спільну заяву щодо гарантій безпеки для України, проте її узгодили члени "Коаліції охочих", до якої не входить Вашингтон.