Запад готовит "план процветания" для Украины на $800 млрд, но нужно закончить войну, — СМИ

Согласно документу, полученному журналистами, США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов для помощи в восстановлении Украины после того, как Россия прекратит полномасштабное вторжение.

В 18-страничном документе изложен план на 10 лет, гарантирующий восстановление Украины и ускоренный путь к членству в ЕС. По словам трех чиновников и дипломатов ЕС, пожелавших остаться анонимными, Европейская комиссия распространила эти планы среди столиц стран ЕС в преддверии саммита лидеров, состоявшегося вечером 22 января. Но этот план рассчитан на прекращение войны в Украине, конца которой пока не видно, пишет Politico.

Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает в себя оперативный план на 100 дней для запуска проекта. Однако, по мнению крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, которая консультирует по плану восстановления на безвозмездной основе, плану процветания будет сложно привлечь внешние инвестиции, если война в Украине затянется.

"Подумайте об этом. Если вы пенсионный фонд, вы несете фидуциарную ответственность перед своими клиентами, своими пенсионерами. Инвестировать в зону боевых действий практически невозможно. Я думаю, что это должно быть поэтапно, и на это потребуется некоторое время", — заявил в среду вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

План процветания является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. Он прямо предполагает, что гарантии безопасности уже существуют, и не предназначен для использования в качестве военной дорожной карты. Вместо этого он сосредоточен на том, как Украина может перейти от чрезвычайной помощи к самодостаточному процветанию.

23-24 января в Абу-Даби состоится трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, приуроченная к четвертой годовщине полномасштабного конфликта. США призваны сыграть важную роль в восстановлении Украины. Вместо того чтобы представлять Вашингтон в первую очередь как донора, документ позиционирует США как стратегического экономического партнера, инвестора и опору доверия для восстановления Украины.

В записке предполагается прямое участие американских компаний и экспертов на местах, а также подчеркивается роль Америки как мобилизатора частного капитала. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк присутствовал на мирных переговорах с Киевом вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его специальным посланником Стивом Уиткоффом.

В течение следующих 10 лет ЕС, США и международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, обязались потратить 500 миллиардов долларов государственного и частного капитала, говорится в документе.

Комиссия намерена выделить Киеву еще 100 миллиардов евро в рамках бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий в рамках следующего семилетнего бюджета блока, начиная с 2028 года. Ожидается, что это финансирование привлечет в Украину 207 миллиардов евро инвестиций. США пообещали мобилизовать капитал через специальный американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции, но не назвали конкретную сумму.

Хотя Трамп резко сократил военную и гуманитарную поддержку Украине во время войны, он проявил готовность инвестировать в страну после окончания войны. В документе Вашингтон заявил, что будет инвестировать в критически важные полезные ископаемые, инфраструктурные, энергетические и технологические проекты в Украине.

Но вряд ли бизнес начнет процветать до тех пор, пока не прекратятся обстрелы.

"Очень сложно представить, что это произойдет в таких масштабах, пока существуют беспилотники и ракеты", — сказал Хильдебранд из BlackRock.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что магистральная договоренность о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами уже готова к подписанию, а дату и место подписания еще ожидают от президента США Дональда Трампа.

Также Фокус писал, что 6 января во время переговоров в Париже США не стали подписывать совместное заявление по гарантиям безопасности для Украины, однако его согласовали члены "Коалиции желающих", в которую не входит Вашингтон.