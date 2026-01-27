Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и ЗАЭС, — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным для решения двух важных вопросов.

Речь идет о территориальных вопросах, а также о статусе Запорожской атомной электростанции. Об этом Сибига заявил в интервью "Европейской правде".

По словам Сибиги, препятствием в мирном процессе и в дальнейшем остается Россия.

Глава МИД отметил прогресс в мирных переговорах, отметив проведение встречи в трехстороннем формате. Также Сибига подтвердил, что в Абу-Даби была и двусторонняя встреча украинской и российской делегаций.

"Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень сфокусированы", — подчеркнул Сибига.

Важной была и встреча на уровне военных: как военной разведки, так и Генерального штаба. Они обсуждали условия прекращения огня или перемирия, порядок мониторинга или верификации перемирия, определение сроков перемирия.

По мнению Сибиги, его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым пока не нужна, ведь это будет создавать дополнительные и лишние переговорные треки.

Будет ли подписан пункт из 20 пунктов и кто должен его подписать?

Глава МИД отметил, что сейчас в мирном плане остаются несогласованными два ключевых вопроса — вопрос территорий и статуса Запорожской АЭС.

Согласно договоренностям, которые существуют сейчас, этот документ будет подписан в двустороннем формате Украиной и США, а также США подпишут такое же соглашение с Россией.

"Впрочем, европейская сторона — с нами, она присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не "заверения" или что-то подобное. Также принципиально важно, чтобы фундаментальные вещи, которые имеют определяющее значение для Украины и для нашей безопасности, имели юридически-обязательный характер. Поэтому важно, что есть согласие относительно необходимости ратификации гарантий — в частности, их ратификации в Конгрессе США", — пояснил Сибига.

Иностранные войска в Украине

Андрей Сибига отметил, что в переговорах есть еще один важный принцип — "Boots on the Ground", что означает присутствие иностранных войск в Украине. Однако американские войска не будут на территории Украины. Зато некоторые европейские страны подтверждают свое присутствие в Украине.

Он отметил, что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск в Украине является гарантией безопасности инвестирования.

Пакет сдерживания

Глава МИД подчеркнул, что еще одной гарантией безопасности станут сильные Вооруженные силы Украины.

"Российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира", — отметил Сибига.

В частности, Украине нужна самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия.

27 января стало известно, что в Вашингтоне связывают предоставление Украине гарантий безопасности с подписанием мирного соглашения с Россией. По информации западных медиа, в США считают, что одним из его условий может стать передача Донбасса под контроль России.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовал с Вашингтоном двусторонние условия по гарантиям безопасности. Еще одним столпом безопасности будет участие членов "Коалиции желающих" и членство Украины в ЕС.

Перед этим спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что для любого урегулирования конфликта украинские войска должны покинуть территорию Донбасса.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина должна гарантировать три условия, прежде чем заключать любые договоры о завершении войны: о гарантиях безопасности, о восстановлении Украины и о членстве Украины в Европейском Союзе.

Ранее Фокус рассказывал о том, что членство Украины в ЕС оказалось под угрозой. Идея президента США Дональда Трампа о введении режима полной беспошлинной торговли между Украиной и Америкой может угрожать срывом намерений страны вступить в Европейский Союз.