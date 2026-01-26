Восстановление Украины и гарантии: Кулеба назвал ключевые условия для прекращения огня

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина должна убедиться, что три ключевых условия будут выполнены, чтобы соглашаться на мирное условие.

При этом эти условия должны будут оформлены официально, иначе Украина не будет иметь гарантий, что договоренности будут выполнены. Об этом Кулеба рассказал в видео на своем Youtube-канале.

Какие договоренности должна требовать Украина?

Кулеба пояснил, что нужно достичь договоренностей о трех условиях, прежде чем Украина сможет заключить любые договоры о завершении войны:

О гарантиях безопасности;

О восстановлении Украины;

О членстве Украины в Европейском Союзе.

По его словам, пока эти договоренности не будут достигнуты, Украина не должна заключать договоры о прекращении огня.

"Потому что тогда не будет никаких действенных гарантий и надежд, что эта договоренность будет соблюдена и те уступки, которые сделает Украина, будут оправданными", — пояснил Кулеба.

Что означает соглашение о восстановлении Украины?

Кулеба пояснил, что договоренность о гарантиях безопасности будет предусматривать четкое понимание того, кто и что дает Силам обороны Украины, а также кто и что делает, чтобы помочь Силам обороны. Зато договоренность о восстановлении Украины должна объяснять, откуда берутся средства, как они используются и на что они направляются.

"Там речь идет о каких-то космических 800 миллиардах долларов. Такую сумму очень сложно собрать — это надо частные источники, государственные источники, международные источники. Все это тоже должно быть структурировано, и, я так понимаю, там еще нет стопроцентной договоренности, но значительную часть пути к достижению взаимопонимания уже прошли", — сказал Кулеба.

Когда Украина может вступить в ЕС?

Дипломат пояснил, что с началом работы администрации Дональда Трампа по завершению войны появилась дата возможного вступления Украины в ЕС, которая "попала" в официальные документы Евросоюза, — 2027 год. Он пояснил, что эта дата связана с тем, что в 2027 году в ЕС завершится семилетний бюджетный цикл, после чего будет принят новый бюджет на 2028-2034 годы.

"Если в этом новом бюджетном цикле не будет денег на расширение — на Украину, на Молдову, на страны западных Балкан — то потом вмонтировать это в финансовые планы будет крайне-крайне сложно. Вот почему появился 2027 год как точка невозврата. Или мы до 2027 года что-то решаем, и тогда закладываем деньги в бюджет, или не решаем", — пояснил Кулеба.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовал с Вашингтоном двусторонние условия по гарантиям безопасности. Еще одним столпом безопасности будет участие членов "Коалиции желающих" и членство Украины в ЕС.

Ранее Фокус рассказывал о том, что членство Украины в ЕС оказалось под угрозой. Идея президента США Дональда Трампа о введении режима полной беспошлинной торговли между Украиной и Америкой может угрожать срывом намерений страны вступить в Европейский Союз.