Відновлення України та гарантії: Кулеба назвав ключові умови для припинення вогню

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна повинна переконатися, що три ключові умови будуть виконані, аби погоджуватися на мирну умову.

При цьому ці умови повинні будуть оформлені офіційно, інакше Україна не матиме гарантій, що домовленості будуть виконані. Про це Кулеба розповів у відео на своєму Youtube-каналі.

Які домовленості має вимагати Україна?

Кулеба пояснив, що потрібно досягти домовленостей про три умови, перш ніж Україна зможе укласти будь-які договори про завершення війни:

Про гарантії безпеки;

Про відновлення України;

Про членство України в Європейському Союзі.

За його словами, допоки ці домовленості не будуть досягнуті, Україна не має укладати договори про припинення вогню.

"Бо тоді не буде жодних дієвих гарантій і сподівань, що ця домовленість буде дотримана і ті поступки, які зробить Україна, будуть виправданими", — пояснив Кулеба.

Відео дня

Що означає угода про відновлення України?

Кулеба пояснив, що домовленість про гарантії безпеки передбачатиме чітке розуміння того, хто і що дає Силам оборони України, а також хто і що робить, щоб допомогти Силам оборони. Натомість домовленість про відновлення України має пояснювати, звідки беруться кошти, як вони використовуються і на що вони спрямовуються.

"Там ідеться про якісь космічні 800 мільярдів доларів. Таку суму дуже складно зібрати — це треба приватні джерела, державні джерела, міжнародні джерела. Усе це теж має бути структуровано, і, я так розумію, там ще немає стовідсоткової домовленості, але значну частину шляху до досягнення порозуміння вже пройшли", — сказав Кулеба.

Коли Україна може вступити до ЄС?

Дипломат пояснив, що з початком роботи адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни з'явилася дата можливого вступу України до ЄС, яка "потрапила" до офіційних документів Євросоюзу, — 2027 рік. Він пояснив, що ця дата пов'язана з тим, що у 2027 році в ЄС завершиться семирічний бюджетний цикл, після чого буде ухвалено новий бюджет на 2028-2034 роки.

"Якщо в цьому новому бюджетному циклі не буде грошей на розширення — на Україну, на Молдову, на країни західних Балкан — то потім вмонтувати це у фінансові плани буде вкрай-вкрай складно. Ось чому з'явився 2027 рік як точка неповернення. Або ми до 2027 року щось вирішуємо, і тоді закладаємо гроші в бюджет, або не вирішуємо", — пояснив Кулеба.

Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський повідомив, що Київ погодив із Вашингтоном двосторонні умови щодо гарантій безпеки. Ще одним стовпом безпеки буде участь членів "Коаліції охочих" та членство України в ЄС.

Раніше Фокус розповідав про те, що членство України в ЄС опинилося під загрозою. Ідея президента США Дональда Трампа щодо запровадження режиму повної безмитної торгівлі між Україною та Америкою може загрожувати зривом намірів країни вступити до Європейського Союзу.