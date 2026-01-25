Через Трампа: план України щодо членства в ЄС опинився під загрозою, — The Telegraph

Ідея президента США Дональда Трампа щодо запровадження режиму повної безмитної торгівлі між Україною та Америкою може загрожувати зривом намірів країни вступити до Європейського Союзу.

Ключова складова членства в союзі включає передання повноважень у сфері зовнішньої торгівлі на рівень Брюсселя. Таку думку британському виданню The Telegraph висловив високопоставлений експерт з торгівельної політики Кроуфорд Фалконер.

Євросоюз має спільний зовнішній тариф, який встановлює Європейська комісія, через що у випадку, якщо Україна ввійде до складу ЄС, виникне проблема в укладенні угоди про вільну торгівлю зі Штатами. Таке може спрацювати лише тоді, коли б ЄС сам уклав з Америкою угоду про вільну торгівлю, пояснив Фалконер.

Водночас він вказав на переваги укладення вищезгаданого договору між Україною та США, що запропонував нещодавно Трамп. Він вважає, що така зона безмитної торгівлі, утворена після досягнення мирної угоди між сторонами, могла б позитивно відобразитися на післявоєнному відновленні України. Наприклад, компанії США могли б відкривати в Україні виробництва, сподіваючись на доступний експорт товарів за океан.

Створення зони безмитної торгівлі в Україні: що запропонував Трамп

Під час форуму у Давосі спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що президент США розглядає можливість створення зони вільної торгівлі в Україні. Він також оголосив, що ця угода може сприяти розвитку промисловості України.

Віткофф пояснив, що українці отримають можливість випередження конкурентів, оскільки не доведеться сплачувати мита, щоб відправити товари до США.

Нагадаємо, 23 січня видання Politico повідомляло, що партнери Києва готують багатомільярдний "план процвітання" для України, однак спершу потрібно припинити війну.

Також економіст Микола Пасічник у колонці Фокусу пояснював, у чому підступ проєкту зони вільної торгівлі між Україною та США.