Документ щодо двосторонніх гарантій безпеки зі США вже готовий на 100%, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ погодив із Вашингтоном двосторонні умови щодо гарантій безпеки. Ще одним стовпом безпеки буде участь членів "Коаліції охочих" та членство України в ЄС.

Глава держави відзначив, що Київ очікує на час і дату підписання відповідної угоди зі США, після чого почнеться процес обопільної ратифікації. Про це він розповів під час спільної пресконференції з президентами Литви та Польщі у Вільнюсі.

"Для нас гарантії безпеки — це, передусім, двосторонні гарантії безпеки зі США. [Наразі] документ готовий на 100%", — підтвердив Зеленський.

Президент підкреслив, що очікує від партнерів Києва готовності, коли і де саме відбудеться підписання цих документів. Після того почнеться процес ратифікації у Конгресі США та в Верховній раді, додав очільник держави.

"Другі гарантії безпеки — це європейські гарантії безпеки та Коаліція охочих. І найголовніше — членство в Європейському союзі", — заявив український президент.

Зеленський резюмує, що в 2027 році Київ буде технічно готовим до початку процедури вступу до ЄС. Відповідно, в угоді про завершення війни має бути вказана дата, яка зафіксує початок дій гарантій безпеки.

Також український президент заявив, що Україна ні за яких обставин "не віддасть свою територію РФ" у рамках переговорів. Глава держави відзначає, що "потрібно шукати компроміс" щодо територіально питання.

Раніше Фокус розповідав про те, що членство України в ЄС опинилося під загрозою. Ідея президента США Дональда Трампа щодо запровадження режиму повної безмитної торгівлі між Україною та Америкою може загрожувати зривом намірів країни вступити до Європейського Союзу.

Згодом стало відомо, що США та Україна обговорювали розміщення на Донбасі миротворців. Представники України і США обговорювали можливість розміщення миротворчих сил нейтральних країн на окупованій частині Донецької області, проте Росія категорично відкинула цей варіант.