США та Україна обговорювали розміщення на Донбасі миротворців: Москва проти, — NYT

Під час переговорів в ОАЕ 23 і 24 січня представники України і США обговорювали можливість розміщення миротворчих сил нейтральних країн на окупованій частині Донецької області, проте Росія категорично відкинула цей варіант.

Однією з ключових тем переговорів між делегаціями України, США та Росії в Абу-Дабі стало створення демілітаризованої зони на сході України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

Зокрема, американські та українські дипломати розглядали варіант введення миротворчого контингенту з нейтральних країн як альтернативу силам НАТО, проти присутності яких Москва послідовно заперечує. Однак російська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим зайняла жорстку позицію щодо Донецької області. Москва наполягає на повному виведенні українських військ і відкидає будь-які схеми міжнародної присутності, які не відповідають її умовам.

Як аргумент представник російського МЗС посилається на так звані "домовленості на Алясці", нібито досягнуті між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі минулого літа.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб під час контактів, які останніми днями відбуваються практично безперервно в різних форматах, було вироблено схему врегулювання, яка повністю відповідає базовим розумінням президентів Росії і США, досягнутим під час їхньої зустрічі в Анкориджі", — зазначив Рябков.

Автори матеріалу підкреслюють, що для Києва будь-який компроміс у питанні контролю над східними територіями буде дуже складним.

"Для України будь-який компроміс щодо контролю над східними територіями буде вкрай болючим після більш ніж десятиліття кровопролитних боїв за цей регіон, що розпочалися з першого вторгнення російських військ у 2014 році", — написали американські журналісти.

Нагадаємо, 23 січня в Абу-Дабі стартували переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську сторону очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський заявив, що центральною темою зустрічей були "параметри завершення війни".

За інформацією американського видання Axios, переговори в Абу-Дабі між США, Україною і Росією відбулися в позитивному ключі і можуть створити передумови для зустрічі президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.