В Абу-Дабі стартували тристоронні мирні переговори: перші подробиці

В Абу-Дабі стартували офіційні переговори делегацій США, РФ і України.

Про це заявив міністр закордонних справ ОАЕ Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

Раніше там же проходили неформальні зустрічі та переговори.

За інформацією Reuters, делегація Путіна на переговорах в ОАЕ знову вимагає від України здати весь Донбас, включно з територіями, які Росія не змогла захопити за майже чотири роки війни, — Reuters, з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

Російська сторона хоче передачу РФ усього Донбасу і заморожування поточних ліній фронту на інших ділянках сходу і півдня України. Ці пункти були узгоджені Трампом і Путіним ще під час зустрічі на Алясці минулого року.

Українську делегацію очолює глава РНБО Рустем Умєров. До неї також увійшли голова Офісу президента Кирило Буданов, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, позаштатний радник глави Офісу президента Олександр Бевз, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, голова Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Євген Острянський, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад та заступник начальника ГУР МО Вадим Скибіцький.

Тим часом Кремль зберігає мовчання щодо того, хто саме входить до складу команди, але повідомив, що її очолить Ігор Костюков, співробітник служби безпеки, повідомляє Sky News.

У кулуарах переговорів із питань безпеки представник Кремля Кирило Дмитрієв має обговорити економічні питання зі Стівом Віткоффом.

До складу американської делегації вперше увійде Джош Груенбаум, нещодавно призначений Трампом старшим радником його Ради миру.

Також ресурс із посиланням на міністра закордонних справ ОАЕ інформує, що переговори, які сьогодні розпочалися в Абу-Дабі, імовірно, триватимуть два дні в межах "зусиль, які тривають, із розвитку діалогу та пошуку політичних рішень кризи".

Глава МЗС ОАЕ нагадав, що ОАЕ успішно виступили посередниками в 17 обмінах ув'язненими між Росією та Україною, унаслідок яких було звільнено 4641 ув'язненого.

"Це відображає глибину відносин ОАЕ з обома країнами і підкреслює їхню роль як надійного посередника в підтримці дипломатичних і гуманітарних рішень", — наголосив він.

Нагадаємо, у коментарі журналістам президент України розповів, що магістральна домовленість про гарантії безпеки зі США вже готова до підписання.

Також повідомлялося, чого насправді чекати від тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.