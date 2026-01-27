Донбасс под контролем РФ: США назвали условие подписания гарантий безопасности для Украины, — СМИ

В Вашингтоне связывают предоставление Украине гарантий безопасности с подписанием мирного соглашения с Россией. По информации западных медиа, в США считают, что одним из его условий может стать передача Донбасса под контроль России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на материал Financial Times. В частности, в статье говорится, что администрация Дональда Трампа во время контактов с украинской стороной дала понять, что объем и формат обязательств США по безопасности будут зависеть от согласия Киева на мирное соглашение. По словам восьми источников, знакомых с ходом переговоров, в Вашингтоне считают, что для прекращения войны Украина должна согласиться на передачу России Донбасса.

Кроме этого, как отмечает издание, США допускают возможность дальнейших поставок вооружения Украине для поддержки ее армии в условиях мирного времени. Такой шаг, по данным источников, может быть связан с выводом украинских войск из районов востока, которые сейчас находятся под контролем Киева.

В то же время Reuters отмечает, что не смогло подтвердить эти сведения, поскольку Белый дом не предоставил оперативного ответа на запрос агентства о комментарии.

Как отмечает издание, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский документ по гарантиям безопасности для Украины полностью подготовлен, и украинская сторона ожидает определения времени и места его подписания. Он также неоднократно подчеркивал, что территориальная целостность Украины должна быть обеспечена в рамках любого мирного соглашения.

Кроме того, в Financial Times отметили, что Киев все больше сомневается в готовности Вашингтона взять на себя конкретные обязательства по безопасности. В частности, по словам Зеленского, американская сторона "останавливается каждый раз, когда речь идет о подписании гарантий".

Зато Украина, по данным издания, настаивает на получении подтвержденных гарантий безопасности еще до обсуждения любых территориальных вопросов. В то же время, как утверждается в материале, США не оказывают давления на президента России Владимира Путина с требованием отказаться от контроля над Донбассом.

И все же в Белом доме эти утверждения отрицают. Так, заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила Financial Times, что США не навязывают Украине территориальных уступок, а их роль в мирном процессе заключается в содействии переговорам между сторонами.

"Это абсолютная неправда — единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для заключения соглашения", — пояснила она.

Еще один источник, близкий к позиции американской администрации, сообщил, что вопрос гарантий безопасности зависит от достижения мирного соглашения, согласованного обеими сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для любого урегулирования конфликта украинские войска должны покинуть территорию Донбасса.

Также, ссылаясь на отчет ISW, Фокус писал, что Россия возобновила риторику относительно контроля над ядерными вооружениями, чтобы давить на США и заставить западных партнеров изменить позицию по ситуации в Украине.