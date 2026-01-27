"Происходят хорошие вещи": Трамп позитивно оценил российско-украинские переговоры (видео)

Президент США заявил журналистам, что в усилиях по прекращению российского вторжения в Украину происходят "очень хорошие вещи".

"Мы наблюдаем очень позитивные изменения в отношениях между Украиной и Россией. Очень хорошие вещи происходят в отношениях между Украиной и Россией", - заявил Трамп журналистам, покидая Вашингтон и направляясь в Айову, пишет Sky News.

Трамп прокомментировал переговоры в Абу-Даби

Трамп неоднократно обещал положить конец войне в Украине, но война с Россией продолжается до сих пор.

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби завершились в выходные без прорывов, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров может состояться уже на этой неделе.

Напомним, Объединенных Арабских Эмиратах состоялась первая за долгое время двухдневная трехсторонняя встреча между представителями Украины, Соединенных Штатов и России. Впервые за годы широкомасштабной войны стороны сели за один стол, чтобы обсудить параметры окончательного прекращения войны и возможную логику мирного процесса.

