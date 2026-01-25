Встреча "превзошла ожидания": на переговорах между РФ и Украиной в Абу-Даби возникла "неожиданная химия", — Sky News

Официальные лица отметили "неожиданную химию", возникшую на переговорах в Абу-Даби между российской и украинской сторонами. Атмосфера, в которой все прошло, "превзошла ожидания".

Представитель правительства ОАЭ положительно оценил переговоры и намекнул на новую трехстороннюю встречу, однако уже на высшем уровне. Об этом сообщает издание Sky News.

По его словам после переговоров, появилась возможность встречи лидеров трех стран — США, Украины и России. Встреча президента Владимира Зеленского, кремлевского главы Владимир Путина и, вероятно, американского лидера Дональда Трампа, уже кажется "не слишком отдаленной перспективой", оценил чиновник.

Издание пишет, что после завершения переговоров в Абу-Даби в субботу сначала сложилось впечатление, будто они зашли в тупик. Однако впоследствии чиновники, информированные о событиях за кулисами, поделились, что "атмосфера между этими двумя ярыми врагами превзошла ожидания".

"Она была описана как положительная, а обе стороны продемонстрировали неожиданную химию при поиске решений", — отметила корреспондент Sky News.

Во время брифинга, который организовал Белый дом, один из американских чиновников отметил, что, несмотря на ночную атаку, между сторонами "существовало уважение". Другие американские чиновники считают, что вскоре мир может увидеть встречу делегаций в России или даже поездку в Киев.

Однако, как пишет издание, переговоры, которые оценили положительно, не помешали россиянам осуществить в ночь на 24 января массированную атаку на украинские города Киев и Харьков. Военный аналитик и профессор Майкл Кларк заявил, что удары были спланированы россиянами так, чтобы повлиять на переговоры. Они таким образом пытались убедить Белый дом в том, что российскую армию якобы невозможно остановить.

Напомним, издание Axios после окончания переговоров в Абу-Даби сообщило, что в США заговорили о возможной скорой встрече Зеленского и Путина.

Также источники Axios рассказали, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли в атмосфере взаимного уважения: в финале Россия и Украина даже вместе сели за обеденный стол.