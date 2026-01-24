"Выглядели как друзья": встреча делегаций РФ и Украины в Абу-Даби закончилась общим обедом

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной, прошедшие в Абу-Даби, по оценке американской стороны, прошли в атмосфере взаимного уважения. Более того, в финале переговоров делегации России и Украины сели за общий стол и выглядели "почти как друзья".

Встреча контактных групп стала новым этапом в посреднических усилиях Вашингтона по прекращению войны в Украине, пишет издание Axios. Белому дому потребовалось несколько месяцев, чтобы убедить Москву и Киев согласиться на прямые трехсторонние переговоры при посредничестве США.

Основу для встречи в Абу-Даби заложили переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе, а также четырехчасовая встреча спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. В итоге, по словам американцев, Путин заявил о желании дипломатического урегулирования и отправил в Абу-Даби российскую делегацию.

Как проходила встреча

В материале говорится, что переговоры продолжались два дня. Обсуждался весь спектр ключевых вопросов: территориальные претензии России на Донбассе, ситуация вокруг Запорожской АЭС, а также возможные шаги по деэскалации, которые могли бы гарантировать окончание войны.

"Все было обсуждено. Ни одна из сторон не была обескуражена дискуссиями. Мы не упустили ни одного вопроса из обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в зале, потому что люди действительно искали решения", — сказал один из американских чиновников.

Особое внимание привлек финал переговоров: после завершения второго дня все три делегации собрались за общим обедом.

"Был момент, когда все выглядели почти как друзья. Я почувствовал надежду. Все прошло так хорошо, как мы и ожидали. Мы довольны тем, где мы сейчас находимся", — сказал второй американский чиновник.

Напомним, представитель правительства ОАЭ заявил, что обсуждения делегации США, Украины и РФ в пятницу и субботу проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.

В то же время, как отметили некоторые источники, трехсторонняя встреча Украины, РФ и США в ОАЭ не привели к значительным изменениям в политической части договоренностей. В частности, россияне продолжают настаивать на том, чтобы Украина вывела свои подразделения из неоккупированной части Донецкой области.