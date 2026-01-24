"Виглядали як друзі": зустріч делегацій РФ та України в Абу-Дабі закінчилася спільним обідом

Тристоронні переговори між США, Росією та Україною, що відбулися в Абу-Дабі, за оцінкою американської сторони, пройшли в атмосфері взаємної поваги. Ба більше, у фіналі переговорів делегації Росії та України сіли за спільний стіл і виглядали "майже як друзі".

Зустріч контактних груп стала новим етапом у посередницьких зусиллях Вашингтона щодо припинення війни в Україні, пише видання Axios. Білому дому знадобилося кілька місяців, щоб переконати Москву і Київ погодитися на прямі тристоронні переговори за посередництва США.

Основу для зустрічі в Абу-Дабі заклали переговори президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським у Давосі, а також чотиригодинна зустріч спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві. У підсумку, за словами американців, Путін заявив про бажання дипломатичного врегулювання й відправив в Абу-Дабі російську делегацію.

Як проходила зустріч

У матеріалі йдеться, що переговори тривали два дні. Обговорювали весь спектр ключових питань: територіальні претензії Росії на Донбасі, ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також можливі кроки з деескалації, які могли б гарантувати закінчення війни.

"Усе було обговорено. Жодна зі сторін не була збентежена дискусіями. Ми не упустили жодного питання з обговорення, і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми побачили багато поваги в залі, тому що люди дійсно шукали рішення", — сказав один з американських чиновників.

Особливу увагу привернув фінал переговорів: після завершення другого дня всі три делегації зібралися за спільним обідом.

"Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Я відчув надію. Усе пройшло так добре, як ми й очікували. Ми задоволені тим, де ми зараз перебуваємо", — сказав другий американський чиновник.

Нагадаємо, представник уряду ОАЕ заявив, що обговорення делегації США, України та РФ у п'ятницю та суботу відбувалися в конструктивній і позитивній атмосфері.

Водночас, як зазначили деякі джерела, тристороння зустріч України, РФ і США в ОАЕ не призвели до значних змін у політичній частині домовленостей. Зокрема, росіяни продовжують наполягати на тому, щоб Україна вивела свої підрозділи з неокупованої частини Донецької області.