Параметры прекращения огня: СМИ узнали новые детали трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча Украины, РФ и США в ОАЭ не привели к значительным изменениям в политической части договоренностей, сообщают СМИ. Зато большего прогресса было достигнуто в других аспектах переговоров.

Российская сторона продолжает настаивать на том, чтобы Украина вывела подразделения ВСУ из неоккупированной части Донецкой области. В этом вопросе позиция Киева остается неизменной — он выступает против этого, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Зато больший прогресс достигнут в военном блоке", — пишут представители СМИ.

Медиа указывает, что стороны обсуждали вопросы возможного разведения сил и механизмов мониторинга прекращения боевых действий. Также делегации подняли вопрос о создании "центра контроля и координации режима тишины".

В то же время участники переговоров, как пишет РБК-Украина, также определили параметры по прекращению огня и что считать его нарушением. В то же время, больше деталей о предмете переговоров между сторонами не сообщается.

Ранее Фокус писал о том, какой была реакция Зеленского на переговоры в ОАЭ. Глава государства добавил, что главным вопросом обсуждений были "параметры завершения войны".

Впоследствии СМИ обнародовали информацию, что делегации Киева и Москвы провели прямые переговоры без присутствия делегации из США. Переговоры между сторонами начались в пятницу при посредничестве ОАЭ в нескольких форматах.