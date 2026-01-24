Мониторинг США и параметры завершения войны: Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров между украинской, российской и американской делегациями в ОАЭ. Глава государства добавил, что главным вопросом обсуждений были "параметры завершения войны".

По словам Зеленского, американская сторона проявила интерес к мониторингу и контролю за процессом завершения войны и соблюдения условий безопасности между стороны. Об этом глава государства сообщил в заявлении на официальной странице в Telegram.

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения, — это возможные параметры окончания войны. Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил о первых результатах переговоров в ОАЭ Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Президент указал, что представители США также поднимали вопрос возможных форматов окончания войны и необходимых для этого обстоятельств безопасности. Сейчас стороны завершили переговоры и возвращаются для дополнительных консультаций со своими правительствами.

Відео дня

"Все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подытожил, что при условии "двигаться дальше", а Киев готов к дальнейшим встречам, то "состоятся следующие встречи, и потенциально — на следующей неделе". Также президент поблагодарил лидера ОАЭ за посредничество и добавил, что лидер этой страны готов способствовать дальнейшим встречам сторон.

Ранее Фокус сообщал о том, что переговоры в ОАЭ между Украиной и РФ не имеют успеха. По данным Reuters, стороны не достигли компромисса, поскольку российские авиаудары ввергли Украину в худший энергетический кризис за почти четыре года.

Впоследствии стало известно о первых результатах переговоров в Абу-Даби. Журналист издания Axios Барак Равид сообщает, что переговоры между сторонами были конструктивными и положительными, а следующий раунд переговоров может состояться на следующей неделе.