Есть результат: что известно о переговорах между Украиной и Россией в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби прошли "конструктивно", сообщают журналисты. Следующая встреча сторон может состояться на следующей неделе.

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "положительными" и "конструктивными". Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.

Следующий раунд переговоров может состояться в Абу-Даби на следующей неделе.

Российские СМИ отмечают, что встреча, которая длилась около трех часов, не оказалась безрезультатной.

"Нельзя сказать, что встреча с Украиной в Абу-Даби прошла без результатов, они есть", — рассказал российскому агентству ТАСС источник.

Напомним, территориальный спор является центральным вопросом трехсторонних переговоров, в которых принимают участие официальные лица России, Украины и США. В первый день стороны не достигли компромисса.

Вечером 23 января украинская сторона рассказала о первых подробностях переговоров в Абу-Даби: их инсайдер назвал "продуктивными".

Фокус писал, что на переговорах по урегулированию войны в Украине россияне будут продолжать поднимать вопрос "притеснений" Украинской православной церкви (УПЦ МП). Российская сторона, в частности, будет продолжать настаивать на необходимости отмены закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Именно это условие является одним из "ключевых" для россиян на пути к достижению прекращения войны.