Є результат: що відомо про переговори між Україною та Росією в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі пройшли "конструктивно", повідомляють журналісти. Наступна зустріч сторін може відбутися наступного тижня.

Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід з посиланням на українських посадовців.

Наступний раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі наступного тижня.

Російські ЗМІ зазначають, що зустріч, яка тривала близько трьох годин, не виявилася безрезультатною.

"Не можна сказати, що зустріч з Україною в Абу-Дабі пройшла без результатів, вони є", — розповіло російському агентству ТАСС джерело.

Нагадаємо, територіальна суперечка є центральним питанням тристоронніх переговорів, у яких беруть участь офіційні особи Росії, України та США. У перший день сторони не досягли компромісу.

Увечері 23 січня українська сторона розповіла про перші подробиці переговорів в Абу-Дабі: їх інсайдер назвав "продуктивними".

Фокус писав, що на переговорах щодо врегулювання війни в Україні росіяни продовжуватимуть порушувати питання "утисків" Української православної церкви (УПЦ МП). Російська сторона зокрема продовжуватиме наполягати на необхідності скасування закону "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій". Саме ця умова є однією з "ключових" для росіян на шляху до досягнення припинення війни.