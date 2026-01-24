Найгірша криза за чотири роки: в Абу-Дабі не досягли компромісу, — Reuters

Українські та російські переговорники зустрілися в Абу-Дабі, щоб вирішити питання територій. Москва вимагає від Києва поступитися їй усім Донбасом.

Територіальна суперечка є центральним питанням тристоронніх переговорів, у яких беруть участь офіційні особи Росії, України та США. Як повідомляє Reuters, сторони не досягли компромісу, оскільки російські авіаудари ввергли Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотири роки.

"Найголовніше, що Росія має бути готова покласти край цій війні, яку вона розпочала", — заявив Зеленський, додавши, що робити висновки з першого раунду перемовин, які мають завершитися в суботу, 24 січня, поки зарано.

Секретар Ради національної безпеки і оборони, голова української делегації Рустем Умеров заявив, що на переговорах обговорювали параметри припинення війни і "подальшу логіку переговорного процесу" для просування до гідного і тривалого миру.

Переговори в Абу-Дабі: перші деталі від Зеленського та Умєрова

Переговори відбулися наступного дня після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки США для України готова і що він чекає від Трампа тільки конкретної дати і місця для її підписання.

Україна, як зазначається, домагалася надійних гарантій безпеки від західних союзників у разі укладення мирної угоди, щоб не допустити повторного вторгнення Росії, яка не виявляє особливого інтересу до припинення війни.

Росія активізує атаки на енергетичну інфраструктуру

Тристоронні переговори, що проводяться за посередництва США, розгортаються на тлі посилення російських ударів по енергетичній системі України, які призвели до відключення електроенергії та опалення в багатьох містах країни. Глава ДТЕК Максим Тимченко розповів, що ситуація наближається до "гуманітарної катастрофи" і що Україні необхідне припинення вогню, яке зупинить атаки на енергетичну інфраструктуру.

Росія, як зазначає Reuters, заявляє, що хоче дипломатичного вирішення "конфлікту", але продовжить працювати над досягненням своїх цілей військовими засобами, доки рішення шляхом переговорів залишається недосяжним.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вимога Росії, щоб Україна віддала їй весь Донбас, є "дуже важливою умовою".

Джерело, близьке до Кремля, повідомило агентству Reuters, що "формула Анкоріджа", яка нібито була узгоджена між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на саміті на Алясці в серпні минулого року, дасть Росії контроль над усім Донбасом і заморозить лінію фронту в інших частинах України на сході та півдні.

Москва хоче використовувати заморожені активи

Росія також висунула ідею використати основну частину російських активів на суму майже 5 мільярдів доларів, заморожених у Сполучених Штатах, для фінансування відновлення окупованої РФ території всередині України. Зеленський назвав "дурницею" ідею РФ. При цьому Київ за підтримки європейських союзників вимагає від Росії виплатити йому репарації.

Нагадаємо, ЗМІ отримали документ, згідно з яким, США та ЄС сподіваються залучити 800 мільярдів доларів для допомоги у відновленні України після того, як Росія припинить повномасштабне вторгнення.

Перед початком саміту в ОАЕ Зеленський розповів, що Путін навряд чи хоче завершувати бойові дії в ситуації, коли ЗС РФ, зазнавши великих втрат, не досягли поставлених на початку війни цілей.