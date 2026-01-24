Худший кризис за четыре года: в Абу-Даби не достигли компромисса, — Reuters

Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби, чтобы решить вопрос территорий. Москва требует от Киева уступить ей весь Донбасс.

Территориальный спор является центральным вопросом трехсторонних переговоров, в которых участвуют официальные лица России, Украины и США. Как сообщает Reuters, стороны не достигли компромисса, поскольку российские авиаудары ввергли Украину в худший энергетический кризис за почти четыре года.

"Самое главное, что Россия должна быть готова положить конец этой войне, которую она начала", — заявил Зеленский, добавив, что делать выводы из первого раунда переговоров, которые должны завершиться в субботу, 24 января, пока рано.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что на переговорах обсуждались параметры прекращения войны и "дальнейшая логика переговорного процесса" для продвижения к достойному и продолжительному миру.

Переговоры в Абу-Даби: первые детали от Зеленского и Умерова

Переговоры состоялись на следующий день после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности США для Украины готово и что он ждет от Трампа только конкретной даты и места для его подписания.

Украина, как отмечается, добивалась надежных гарантий безопасности от западных союзников в случае заключения мирного соглашения, чтобы не допустить повторного вторжения России, которая не проявляет особого интереса к прекращению войны.

Россия активизирует атаки на энергетическую инфраструктуру

Трехсторонние переговоры, проводимые при посредничестве США, разворачиваются на фоне усиления российских ударов по энергетической системе Украины, которые привели к отключению электроэнергии и отопления во многих городах страны. Глава ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что ситуация приближается к "гуманитарной катастрофе" и что Украине необходимо прекращение огня, которое остановит атаки на энергетическую инфраструктуру.

Россия, как отмечает Reuters, заявляет, что хочет дипломатического решения "конфликта", но продолжит работать над достижением своих целей военными средствами, пока решение путем переговоров остается недостижимым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование России, чтобы Украина отдала ей весь Донбасс, является "очень важным условием".

Источник, близкий к Кремлю, сообщил агентству Reuters, что "формула Анкориджа", которая якобы была согласована между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите на Аляске в августе прошлого года, даст России контроль над всем Донбассом и заморозит линию фронта в других частях Украины на востоке и юге.

Москва хочет использовать замороженные активы

Россия также выдвинула идею использовать основную часть российских активов на сумму почти 5 миллиардов долларов, замороженных в Соединенных Штатах, для финансирования восстановления оккупированной РФ территории внутри Украины. Зеленский назвал "ерундой" идею РФ. При этом Киев при поддержке европейских союзников требует от России выплатить ему репарации.

Напомним, СМИ получили документ, согласно которому, США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов для помощи в восстановлении Украины после того, как Россия прекратит полномасштабное вторжение.

Перед началом саммита в ОАЭ Зеленский рассказал, что Путин вряд ли хочет завершать боевые действия в ситуации, когда ВС РФ, понеся большие потери, не достигли поставленных в начале войны целей.