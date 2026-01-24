На переговорах зі США щодо врегулювання війни в Україні росіяни продовжуватимуть порушувати питання "утисків" Української православної церкви (УПЦ МП).

Саме ця умова є однією з "ключових" для росіян на шляху до досягнення припинення війни. Про це російському медіа "Известия" розповіли у Міністерстві закордонних справ РФ.

Російська сторона зокрема продовжуватиме наполягати на необхідності скасування закону "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій".

"Необхідність припинення переслідувань УПЦ, включаючи скасування прийнятого в серпні 2024 року закону "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій", яким передбачено створення юридичного механізму щодо заборони канонічної церкви, поряд з усуненням порушень прав російського та російськомовного населення, — одна з ключових умов досягнення сталого врегулювання української кризи", — наголосили у російському відомстві.

Відео дня

Саме на цьому питанні не раз наголошували росіяни під час переговорів про закінчення війни. Зокрема кремлівський диктатор Володимир Путін про це особисто згадував президенту США Дональду Трампу під час їхньої зустрічі на Алясці, в Анкориджі.

У російському МЗС додали, що "продовжуватимуть порушувати" це питання під час контактів з американською стороною.

Варто зазначити, що про подібні умови припинення війни згадувалося раніше. Так, у вересні 2025 року постпред США при НАТО Меттью Вітакер в етері каналу Fox Business не виключив, що мирна угода щодо України може містити зобов'язання щодо захисту УПЦ (МП) і російськомовних громадян.

Нагадаємо, увечері 23 січня українська сторона розповіла про перші подробиці переговорів в Абу-Дабі: їх інсайдер назвав "продуктивними".

Також агентство Reuters 23 січня повідомляло, що Трамп та Путін погодили передання Донбасу Росії та замороження фронту ще у серпні 2025 року.