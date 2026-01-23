Трамп та Путін погодили передачу Донбасу РФ й заморозку фронту ще в серпні 2025, — Reuters

Україна, Росія та США проведуть перемовини в Абу-Дабі щодо територіального питання. Водночас наразі немає жодних ознак, що Київ чи Москва готові піти на будь-які компроміси.

РФ вимагає виводу Сил оборони України з усієї території Донбасу задля завершення війни. При цьому Володимир Зеленський наголосив, що це питання буде обговорене під час дводенних перемовин в столиці ОАЕ. Про це повідомляє Reuters.

Перед цим, 22 січня, Зеленський провів перемовини з президентом США Дональдом Трампом, які обидва лідери назвали "позитивними". Утім тепер всі три сторони мають обговорити те, як вони бачать розв'язання територіального питання.

Путін вимагає, аби Україна віддала приблизно 5 тисяч кв. км, Донеччини, які контролює наразі. Зеленський зараз відмовляється віддавати території, які РФ не змогла захопити за майже чотири роки повномасштабної війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання виходу українських сил з території Донбасу "є дуже важливою умовою".

За даними близького до Кремля джерела Reuters, Росія хоче, аби в основі перемовин була так звана "формула Анкориджа", домовленість щодо якої була досягнута під час саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці в серпні 2025. Вона передбачає, що Росія отримує контроль над всією територію Донбасу, а в решті областей передбачено заморожування лінії фронту.

Нагадаємо, раніше Sky News повідомив, що в Абу-Дабі розпочалися перші з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тристоронні переговори за участю України, Росії та США.

Згодом джерела "Новини. Live" в Офісі президента України повідомили, що офіційного часу початку перемовин наразі немає. Частина команд уже прибула на місце й може проводити неформальні обговорення, однак це не означає старт переговорів

Там наголосили, що гнучкий формат є звичною справою для перемовин. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що йдеться про розмови за участі різних, так званих "неформатних" представників. Тож такі контакти не варто сприймати як класичну політичну зустріч у звичному форматі.

Financial Times дізналося, що США та Україна обговорювали пропозицію про часткове припинення вогню, в межах якої Москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Києвом атак на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту". Однак Путін навряд чи погодиться, оскільки розглядає удари по українській енергетичній інфраструктурі як важливий важіль тиску.

Раніше Зеленський розповів, чого чекає від майбутньої тристоронньої зустрічі в ОАЕ. Україну на цих перемовинах представляє делегація, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Окремо глава держави попросив вилетіти з Києва начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова, аби на перемовинах були й військові.