В Абу-Дабі вперше почалися тристоронні переговори щодо війни в Україні за участю РФ

В Абу-Дабі розпочалися перші з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну тристоронні переговори за участю України, Росії та США.

Інформацію про початок переговорів підтверджує Sky News

Президент України Валадимир Зеленський затвердив деленацію, до якої ввійшли секретар РНБО Рустем Умеров, який її очолює, глава Офісу президента Кирило Буданов, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Олександр Бевз, Андрій Гнатов, Олег Іващенко, Сергій Кислиця, Євген Острянський, Олександр Поклад і Вадим Скібіцький.

На зустрічі переговорних груп буде представлено чотири документи, які, як передбачається, мають лягти в основу мирного договору. Один із документів стосується повного відходу ЗСУ з Донбасу.

Посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера відправили до Москви з Давоса для майже чотиригодинних нічних переговорів із Володимиром Путіним.

На думку аналітиків, незважаючи на позитивні заяви з Давоса, питання про територію є останнім каменем спотикання в будь-якій мирній угоді, і це дуже важливе питання.

Джерело зі США, яке консультує американських військових чиновників щодо України, заявило журналістам:

"Дипломатія зараз — фарс. Вона не відповідає реальності на місцях".

Росія неодноразово давала зрозуміти, що хоче контролювати весь Донбас у рамках будь-якого мирного врегулювання, а Україна категорично відкидає поступку територією, особливо землями, які ЗС РФ нині навіть не окупували.

Про це буквально перед зустріччю заявив і прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Під час брифінгу він підкреслив, що виведення українських військ є ключовою умовою врегулювання ситуації на сході України. Пєсков також зазначив, що поряд із цим існують інші питання, які залишаються на порядку денному переговорів.

За інформацією італійського видання Corriere della Sera, за територіальні поступки Україні пропонують масштабну фінансову допомогу та гарантії безпеки. Зокрема, йдеться про програму відновлення країни на суму близько $800 мільярдів, яка має підтримати економіку та інфраструктуру після війни.

Нагадаємо, у коментарі журналістам президент України розповів, що магістральна домовленість про гарантії безпеки зі США вже готова до підписання.

