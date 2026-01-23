В Абу-Даби страторвали первые с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США.

Информацию о начале переговоров подтверждает Sky News

Президент Украины Валадиммир Зеленский утвердил деленацию, в которую вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, который ее возглавляет, глава Офиса президента Кирилл Буданов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица Сергей Кислица, первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский, первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

На встрече переговорных групп будут представлены четыре документа, которые, как предполагается, должны лечь в основу мирного договора. Один из документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса.

Посланники Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер были отправлены в Москву из Давоса для почти четырехчасовых ночных переговоров с Владимиром Путиным.

По мнению аналитиков, несмотря на позитивные заявления из Давоса, вопрос о территории является последним камнем преткновения в любом мирном соглашении, и это очень важный вопрос.

Источник из США, консультирующий американских военных чиновников по Украине, заявил журналистам:

"Дипломатия сейчас — фарс. Она не соответствует реальности на местах".

Россия неоднократно давала понять, что хочет контролировать весь Донбасс в рамках любого мирного урегулирования, а Украина категорически отвергает уступку территории, особенно земель, которые ВС РФ в настоящее время даже не оккупировали.

Об этом буквально перед встречей заявил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Во время брифинга он подчеркнул, что вывод украинских войск является ключевым условием урегулирования ситуации на востоке Украины. Песков также отметил, что наряду с этим существуют другие вопросы, которые остаются на повестке дня переговоров.

По информации итальянского издания Corriere della Sera, за территориальные уступки Украине предлагают масштабную финансовую помощь и гарантии безопасности. В частности, речь идет о программе восстановления страны на сумму около $800 миллиардов, которая должна поддержать экономику и инфраструктуру после войны.

Напомним, в комментарии журналистам президент Украины рассказал, что магистральная договоренность о гарантиях безопасности с США уже готова к подписанию.

