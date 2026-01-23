ЗСУ мають покинути територію Донбасу: у Кремлі назвали ключову умову для миру з Україною

Російська влада наполягає, що для будь-якого врегулювання конфлікту українські війська мають залишити територію Донбасу. Водночас у Кремлі оцінюють майбутню тристоронню зустріч в Абу-Дабі між Україною, Росією та США як спробу знайти спільні точки дотику та компромісні рішення.

Як повідомляє російське агентство "ТАСС", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу підкреслив, що виведення українських військ є ключовою умовою врегулювання ситуації на сході України. Він також зазначив, що поряд із цим існують інші питання, які залишаються на порядку денному переговорів.

"Збройні сили України мають залишити територію Донбасу, їх слід вивести звідти. Це є дуже важливою умовою врегулювання. Є також інші нюанси, які залишаються на порядку денному переговорів", — додав Пєсков.

Джерела "ТАСС" додали, що зустріч в Абу-Дабі сприймають як можливість досягти компромісів та визначити спільні рішення. Також він додав, що точний час проведення переговорів буде визначено після прибуття делегацій, але їх готові провести сьогодні або завтра, якщо це буде необхідно.

"Головне — пошук точок дотику та компромісів", — сказав прессекретар президента РФ

Серед іншого, під час брифінгу Пєсков зауважив, що Кремль оцінює роль заморожених у США російських активів, які наразі становлять близько п’яти мільярдів доларів, як потенційне джерело коштів для відновлення територій, постраждалих у війні, включно з Донбасом.

Україні пропонують "здати" Донбас в обмін на фінансову допомогу

Ба більше, за даними італійського видання Corriere della Sera, на майбутніх переговорах в Абу-Дабі планують обговорити можливу територіальну поступку України в обмін на масштабну фінансову допомогу та гарантії безпеки. Зокрема, пропонується програма відновлення країни на суму близько 800 мільярдів доларів, яка має підтримати економіку та інфраструктуру після війни.

Наразі перемовники готують кілька документів, що можуть стати основою майбутньої мирної угоди, і один із ключових документів передбачає повний вихід українських військ із Донбасу. Як пояснив виданню прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, саме це питання є дуже складним для Києва, оскільки поступка територіями викликає сильний спротив серед українського населення. Та все ж він вважає, що "територія не має бути передана де-юре", оскільки в України повинна залишитися можливість перегляду домовленостей у майбутньому.

"Здавши донецькі укріплення, він наразиться на нові російські наступи через величезну рівнину до Дніпра, а звідти до Одеси. Це буде кінець незалежної України, оскільки країна втратить доступ до Чорного моря та потребуватиме схвалення Росії для експорту", — йдеться в матеріалі.

Щоб зменшити ці ризики, США пропонують дві основні форми підтримки: масштабне фінансування та гарантії безпеки, включно з можливою участю європейських військ на українській території. Однак усі ці домовленості поки існують лише на рівні документів, переговори ще не почалися, а остаточні рішення не ухвалені.

До цього видання Axios писало, що основною темою переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі стане питання контролю територіями на сході України. Це також підтвердив Володимир Зеленський.

Окрім цього, у коментарі журналістам президент України розповів, що магістральна домовленість про гарантії безпеки зі США вже готова до підписання.