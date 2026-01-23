"Це історичний документ": договір про гарантії безпеки готовий для підписання, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що магістральна домовленість про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами вже готова до підписання, а дату і місце підписання ще очікують від президента США Дональда Трампа.

Про це Володимир Зеленський розповів у коментарі журналістам, передає видання "Новини.LIVE". За його словами, ключова домовленість про гарантії безпеки вже досягнута. Крім того, він додав, що згодом на основі цього документа з'являться ще додатков угоди, але ключові моменти вже узгоджені.

"Я чекаю від президента Трампа дати місце. Це up to him. Ми готові підписувати такі важливі для нас, ще раз підкреслюю, впевненість, що це історичний документ. Такий документ чекає ратифікація в Конгресі Сполучених Штатів, в парламенті України. Тому ще на цьому шляху багато кроків", — зауважив президент.

Також посадовець розповів, що Дональд Трамп підтримує ідею створення зони вільної торгівлі України зі США, і, на його думку, це рішення дуже допоможе розвинути вітчизняний бізнес.

"Подивимося потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", — зауважив він.

Нагадаємо, що після зустрічі в Давосі із президентом США, Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки США вже готовий, але він буде підписаний після завершення війни.

Також Фокус писав, що 6 січня під час переговорів у Парижі США не стали підписувати спільну заяву щодо гарантій безпеки для України, однак її погодили члени "Коаліції охочих", до якої не входить Вашингтон.