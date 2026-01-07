США не підписали в Парижі заяву про гарантії безпеки для України: Politico розкрило деталі

США не стали підписувати спільну заяву щодо гарантій безпеки для України під час переговорів у Парижі 6 січня. Декларацію підписали лише члени "Коаліції охочих", до якої не входить Вашингтон.

Про підсумки обговорення мирного плану щодо завершення війни в Україні на зустрічі "Коаліції охочих" і США в Парижі пише Politico. Спецпредставник США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер високо оцінили роботу країн Європи з розробки гарантій безпеки для поточних мирних переговорів з РФ.

"Ми значною мірою завершили протоколи безпеки. Це важливо, щоб, коли ця війна закінчиться, вона закінчилася назавжди", — сказав Віткофф, похваливши президента України Володимира Зеленського та українську команду.

Журналісти зазначили, що учасники зустрічі в Парижі виклали детальний план довгострокової підтримки України після потенційного перемир'я, включно з розгортанням британських і французьких миротворчих військ.

Відео дня

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, європейська, американська та українська сторони домовилися про "надійні" гарантії безпеки для України, зокрема розгортання багатонаціональних сил і моніторинг припинення вогню.

Проте Politico зауважує, що сподівання на підписання спільної заяви щодо гарантій безпеки Вашингтоном не справдилися, а також деталі участі США в розгортанні сил в Україні були видалені з попереднього проєкту, з яким ознайомилося видання. У попередній версії були прописані зобов'язання Штатів "підтримувати сили у разі нападу" Росії, надавати розвідувальні дані та допомагати з логістикою.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання щодо довіри до Вашингтона казав, що Київ розраховує на підтримку гарантій безпеки Конгресом США, і "документи готові".

Мирний план для України: деталі

Журналісти розповіли, що у спільній заяві союзників ідеться про готовність взяти на себе зобов'язання надати Україні "юридично обов'язкові" гарантії безпеки, якщо мирну угоду з РФ буде укладено. Моніторинг і верифікацію припинення вогню мають очолити США за участю Великої Британії та Німеччини.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що його країна спільно з Францією після припинення вогню створить в Україні військові центри та збудують "захищені об'єкти для зброї та військової техніки для підтримки оборонних потреб України". 6 січня Британія, Франція та Україна підписали відповідну окрему декларацію.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність до розміщення наземних і повітряних сил в Україні, далеко від лінії зіткнення, а також у морській зоні. Проте більшість членів коаліції, зокрема Німеччина, доки ухиляються від цього рішення. Брати участь у розміщенні військових сил в Україні відмовляється також Греція.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали спільну декларацію про розгортання на українській території західних військових сил після потенційного завершення бойових дій.

6 січня видання The Independent писало, що США перемкнули увагу з переговорів щодо України на Венесуелу після успішного захоплення Ніколаса Мадуро.