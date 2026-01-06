"Перспективи невизначені": США перемкнули увагу з переговорів щодо України на Венесуелу, — ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо не очолив американську делегацію на зустрічі в Парижі 6 січня, як було заплановано спочатку. Журналісти зазначають, що Білий дім зосередив свою увагу на Венесуелі після успішного захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.

Про вплив військової операції США у Венесуелі на мирні переговори щодо завершення війни в Україні пише The Independent. Автори статті зазначають, що зустріч у Парижі має допомогти визначити гарантії безпеки для Києва після потенційного припинення вогню, проте перспективи прогресу в перемовинах лишаються туманними, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа зосереджена на Венесуелі.

В офісі президента Франції Емманюеля Макрона повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо змінив свої плани та не очолив делегацію в Парижі з причин, пов'язаних із військовою операцією у Венесуелі.

Журналісти зазначили, що учасники перемовин на рівні лідерів "Коаліції охочих" хочуть досягти результатів щодо способів моніторингу припинення вогню, підтримки Збройних сил України; розгортання багатонаціональних сил на суші, на морі та в повітрі, зобов'язання на випадок нового нападу РФ і довгострокового співробітництва в галузі оборони з українцями. Проте невідомо, чи буде досягнуто якихось домовленостей в Парижі, оскільки Трамп зараз зайнятий наслідками свого рішення усунути керівництво Венесуели.

Мирні переговори: що відомо про прогрес

Спеціальний представник США Стів Віткофф перед операцією у Венесуелі 31 грудня говорив про прогрес у мирних переговорах щодо гарантій безпеки для України. Президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою казав про потенційне розгортання європейських миротворчих військ в Україні для стримування агресії Кремля після потенційного припинення вогню. При цьому президент України Володимир Зеленський казав про перешкоди в розгортанні європейських військ, оскільки лишаються неузгоджені деталі, і "не всі" союзники готові надавати солдатів.

Нагадаємо, оглядач The Telegraph Семюель Рамані 5 січня писав, що захопленням Ніколаса Мадуро Дональд Трамп завдав принизливого удару по іміджу Володимира Путіна і амбіціях Кремля щодо впливу в країнах Латинської Америки.

Видання The New York Times 2 січня писало, що призначений на посаду голови Офісу президента України Кирило Буданов має тісні зв'язки зі США і може стати ключем до перемовин з адміністрацією Трампа.