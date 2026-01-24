На переговорах с США по урегулированию войны в Украине россияне будут продолжать поднимать вопрос "притеснений" Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Именно это условие является одним из "ключевых" для россиян на пути к достижению прекращения войны. Об этом российскому медиа "Известия" рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Российская сторона в частности будет продолжать настаивать на необходимости отмены закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

"Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения, — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса", — отметили в российском ведомстве.

Именно этот вопрос не раз подчеркивали россияне во время переговоров об окончании войны. В частности кремлевский диктатор Владимир Путин об этом лично упоминал президенту США Дональду Трампу во время их встречи на Аляске, в Анкоридже.

В российском МИД добавили, что "будут продолжать поднимать" этот вопрос во время контактов с американской стороной.

Стоит отметить, что о подобных условиях прекращения войны упоминалось ранее. Так, в сентябре 2025 года постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире канала Fox Business не исключил, что мирное соглашение по Украине может содержать обязательства по защите УПЦ (МП) и русскоязычных граждан.

Напомним, вечером 23 января украинская сторона рассказала о первых подробностях переговоров в Абу-Даби: их инсайдер назвал "продуктивными".

Также агентство Reuters 23 января сообщало, что Трамп и Путин согласовали передачу Донбасса России и замораживание фронта еще в августе 2025 года.