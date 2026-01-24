Моніторинг США та параметри завершення війни: Зеленський розказав про переговори в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин між українською, російською й американського делегаціями в ОАЕ. Глава держави додав, що головним питанням обговорень були "параметри завершення війни".

За словами Зеленського, американська сторона виявила інтерес до моніторингу та контролю за процесом завершення війни та дотримання умов безпеки між сторони. Про це глава держави повідомив у заяві на офіційній сторінці в Telegram.

"Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки", — підкреслив Зеленський.

Глава держави повідомив про перші результати перемовин в ОАЕ Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Президент вказав, що представники США також порушували питання можливих форматів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин. Наразі сторони завершили переговорити та повертаються для додаткових консультацій зі своїми урядами.

"Усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч", — підкреслив глава держави.

Зеленський підсумував, що за умови "рухатись далі", а Київ готовий до подальших зустрічей, то "відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня". Також президент подякував лідеру ОАЕ за посередництво і додав, що лідер цієї країни готовий сприяти подальшим зустрічам сторін.

Раніше Фокус повідомляв про те, що перемовини в ОАЕ між Україною та РФ не мають успіху. За даними Reuters, сторони не досягли компромісу, оскільки російські авіаудари ввергли Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотири роки.

Згодом стало відомо про перші результати перемовин в Абу-Дабі. Журналіст видання Axios Барак Равід повідомляє, що перемовини між сторонами були конструктивними та позитивними, а наступний раунд перемовин може відбутися наступного тижня.